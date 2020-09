Diana Munteanu arată perfect la 41 de ani. Cum s-a pozat acum: i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Diana Munteanu este una dintre vedetele noastre care face ce face și nu-și arată deloc vârsta din buletin. Cunoscuta moderatoare s-a pozat recent și a reușit să-i lase pe toți fără cuvinte. Cum a reușit asta și în ce ipostază i-a surprins pe fani?

Diana Munteanu i-a surprins pe fanii ei cu ultima ipostază în care s-a pozat

Diana sfidează trecerea anilor! Vedeta se arată impecabil pe zi ce trece, mai ales în costum de baie. Aceasta are foarte mare grijă la alimentația sa, dar și la timpul pe care și-l alocă activităților fizice care o ajută să rămână la silueta dorită. Este mămică și a trecut de 40 de ani, dar formele ei extrem de bine lucrate le pot face și pe unele domnișoare să fie invidioase. Aceasta știe că are cu ce să se mândrească, așa că le arată și fanilor ori de câte ori are ocazia câtă grijă are de trupul ei și cât de darnică a fost mama natură. De-a lungul timpului, Diana nu a apelat la măestria medicilor esteticieni în zona trupului, dar este aspru criticată pentru faptul că și-ar fi pus mult prea mult acid hialuronic în buze, susțin fanii care o cam trag de mânecă atunci când vine vorba despre alte aventuri ale moderatoarei.

Printre cele mai apreciate comentarii se numără: „Sirenă la mal, fermecătoare”, sau „Frumoasă foc”. Blondina s-a săturat până peste cap de comentariile mult prea aspre și critice ale unor internauți, așa că le-a satisfăcut tuturor curiozitățile și a dezvăluit câte kilograme are. Actrița este subiect de vorbă în rândul celor care o urmăresc pe rețelele de socializare din cauza faptului că exagerează atunci când vine vorba despre siluetă, spun unii dintre cârcotași. „53 kg la 1,71 (n.r.: m)? Sunteți doctor în domeniu?”, i-a răspuns vedeta unui fan.

Easy day.

Discuții aprinse între prezentatoare și fani

Fosta soție a lui Claudiu Niculescu este una dintre cele mai criticate vedete de la noi din cauza imaginii sale, cu toate că ea a mărturisit că se simte bine în pielea ei.