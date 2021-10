Diana Dumitrescu rupe tăcerea pentru toate mămicile din România. Cât de greu este să ai grijă de un copil

Diana Dumitrescu le-a oferit sfaturi de aur mămicilor aflate la început de drum! Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească de schimbările mai puțin bune pe care le aduce nașterea și creșterea bebelușului, așa că a sărit în ajutorul tuturor celor care se confruntă cu probleme.

Diana Dumitrescu a fost invitată la Vorbește lumea, unde i-a povestit Adelei Popescu că a acceptat cu greu schimbările din viața ei. Aceasta a explicat că toată lumea ar trebui să fie asumată în momentul în care există greutăți, mai ales pentru că alte persoane pot să fie ajutate dacă se dau cărțile pe față.

Am avut-o pe mama lângă mine, am fost o norocoasă, nu am simțit că am bebeluș în primele luni. De aceea a fost și tranziția mai grea.”, a povestit Diana Dumitrescu.

De asemenea, cunoscută actriță a recunoscut că a trecut prin dureri crunte după naștere, mai ales pentru că nu a putut să alăpteze o perioadă. Au existat clipe când Diana Dumitrescu a cedat și a izbucnit în plâns din cauza oboselii acumulate.

„Am avut o problemă cu alăptatul, am avut și furia laptelui. (…) Este o durere cruntă, este ceva oribil. Imediat după ce am reușit să rezolv, am cedat. M-am dus la noi în dormitor, m-am pus în genunchi și am început să plâng.

Eram epuizată. E o chestie normală, naturală. În ultimele luni de sarcină nu prea mai putem să dormim, oricum intervine oboseala.

Am trecut și prin criza prin care mă uitam în oglindă și îmi ziceam ‘Doamne, nu mai scap de burtă’. Am plecat cu 61 și am ajuns la 78.”, a mai zis ea.