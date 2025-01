Diana Bulimar și Radu Dumitrache de la Power Couple, detalii despre nuntă. Ce probleme întâmpină: “Normal că nu sunt de acord! Ce părinte ar fi?” EXCLUSIV

Diana Bulimar și Radu Dumitrache s-au decis să își unească forțele și să participe la provocarea cuplurilor de la Antena 1, astfel că fanii îi pot vedea la Power Couple. De asemenea, cei doi au planuri de nuntă, însă își doresc o ceremonie restrânsă, după cum ne-au dezvăluit în exclusivitate pentru Playtech Știri. Totuși, aceștia se gândesc să facă două petreceri pentru a-și mulțumi și părinții, care speră la un eveniment mai mare.

Diana Bulimar și Radu Dumitrache: “Nu vrem tradiții”

Deși s-au logodit, Diana Bulimar și Radu Dumitrache nu se grăbesc atunci când vine vorba de nuntă, însă își doresc o ceremonie intimă, la care să participe doar persoanele importante. Cu toate acestea, ei se gândesc să organizeze și o petrecere mare pentru părinți, care vor să celebreze povestea lor de iubire alături de toate rudele și toți prietenii.

Reporter Playtech Știri: Ce a fost cel mai greu la Power Couple?

Radu Dumitrache: Cred că pentru toți cea mai grea a fost așteptarea înainte de probe! De foarte multe ori erai singur, nu aveai telefon, nu aveai nimic. Stăteai și 5-6 ore să îți vină rândul, neștiind ce urmează.

Probele puteau să dureze 10 minute, dar era nevoie de timp pentru a seta camerele sau pentru a ajunge concurenții unde trebuia. Stăteai foarte mult singur. Eram separați, evident.

Reporter Playtech Știri: Cine și-a dorit cel mai tare să meargă la Power Couple?

Diana Bulimar: A fost în egală măsură!

Radu Dumitrache: Când am văzut primul sezon am zis că ne dorim să mergem acolo.

Reporter Playtech Știri: Ce ați descoperit despre voi sau despre relație?

Diana Bulimar: Ne-am confirmat faptul că avem o comunicare bună, iar feedback-ul pe care ni-l dăm tot timpul este necesar. O să fie multe momente în care cineva urlă și cineva tace, însă imediat cum se termina proba ajungeam la o concluzie, ce nu a mers, ce s-a întâmplat. Așa ne linișteam!

Totul despre cum s-au cunoscut

Reporter Playtech Știri: Apropo de relație. Radu, cum ai reușit să o cucerești pe Diana?

Radu Dumitrache: Fără intenție! În tabăra în care ne-am cunoscut eu eram la muncă, nu mă concentram pe a găsi iubirea vieții mele. Cumva, ei i-a plăcut pentru că am contrazis-o pe un subiect simplu, vorbeam de unde e bine să locuiești în București. După 4 zile în respectiva tabără am mers într-o drumeție. Eu trebuia să fiu mereu ultimul, iar ea a rămas cu mine. Am mers 14 kilometri și am avut o discuție lungă!

Diana Bulimar: Mie nici nu îmi place să merg mult. Îmi place să alerg, dar atât! Nu văd rostul mersului mult. Ori facem cardio, ori vizităm ceva! Am început să îi pun o grămadă de întrebări atunci.

Ce spun despre nuntă

Reporter Playtech Știri: Ce urmează după Power Couple? Știu că vă gândiți la nuntă, s-a stabilit vreun detaliu?

Diana Bulimar: Absolut nimic!

Radu Dumitrache: Cererea a fost făcută, nu știm de nuntă! Nu ne grăbim. Avem deja imaginea nunții, ca să zic așa! Momentan nu avem energia de a programa totul. Ne dorim o nuntă mică, deci trebuie să vedem ce persoane chemăm.

Reporter Playtech Știri: Știu că vă doriți ceva intim, pe plajă. Totuși, parcă Diana zicea că părinții nu sunt de acord.

Radu Dumitrache: Da, exact, așa ne dorim. Normal că nu sunt de acord! (râde) Ce părinte ar fi?

Diana Bulimar: Ei au știut ce ne dorim înainte să anunț. I-am pregătit. Dar nu îi interesează! (râde)

Radu Dumitrache: Bine, dacă nu și nu, s-ar putea să facem ceva și pentru ei în țară, ca să cheme neamurile. Nu vrem tradiții, în schimb. Mă îngrozește! Prin natura meseriei, am încercat să merg la o nuntă ca să filmez sau să fac fotografii. Mie nu îmi place! Mi se pare chinuitor pentru femei.

Diana Bulimar: Da, exact! Mai trebuie să ai și tocuri.

Reporter Playtech Știri:Nu te gândești la tocuri, la rochii de prințesă?

Diana Bulimar: Absolut nu! Eu nici nu pot. Am 1,60 rotunjit! Ce rochie să pun pe mine?

Radu Dumitrache: În plus, la nunți se mai bea și șampanie, iar Diana dacă nu se pune în mâini, nu poate! (râde)

Diana Bulimar: Ca să știu că sunt OK, mă mai pun în mâini! (râde)

Radu Dumitrache: Unii oameni stau într-un picior, Diana se pune în mâini, direct! Vrea să vadă dacă este OK sau se oprește.

Diana Bulimar, gimnastă olimpică, și Radu Dumitrache, director de imagine care se ocupă de reclame și seriale, s-au cunoscut într-o tabără în urmă cu 4 ani. În vara acestui an, cei doi s-au logodit. Aceștia pot fi urmăriți la Power Couple, emisiunea care aduce în fața telespectatorilor cupluri cunoscute, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.