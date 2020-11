Dialog halucinant între Alex Bodi și o altă femeie: ‘De unde ai luat-o pe Bianca Drăgușanu?’ Nimeni nu se aștepta la un asemenea răspuns

Detaliile observate de fani din cadrul unui dialog dintre Bodi și o altă femeie i-au contrariat pe cei care urmăreau cel mai controversat cuplu din România. Cum a răspuns afaceristul la întrebarea: „De unde ai luat-o pe Bianca Drăgușanu?”.

Nu mai e nicio mirare – Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit încă o dată „definitiv”. Blondina și-a pus fanii pe jar cu câteva declarații în urmă cu două zile din care internauții au înțeles că ea a ales să se despartă de afacerist. Fosta asistentă de televiziune a mărturisit că e pregătită să spună lumii întregi povestea vieții sale din ultimii doi ani petrecuți alături de Bodi. ”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil.

Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia”, a spus Bianca Drăgușanu. Acum, afirmațiile întortocheate și neașteptate pășesc și pe drumul celui de-al doilea soț al designer-ului. Un dialog dintre acesta și o femeie a ridicat semne de întrebare în rândul celor care-l urmăresc pe rețelele de socializare.

Dialogul dintre o fană și Bodi

„Scuze…chiar nu vreau să fiu rea și să te supăr, însă tu pe Bianca de unde ai luat-o? SIncer și ea era una din ele la început și tu știi destul de bine povestea. Să ai o zi faină și sper să nu te supere comm-ul meu”, a scris urmăritoarea afaceristului.

„Nu am de ce să mă supă. Eu am luat-o din „priviri”…cum a fost cu mine e ceva, acum că e singură sau ce a făcut în trecut e problema ei. Nu mă leagă nimic de ea, deci e liberă și deschisă la orice. Zi bună!”, a replicat Bodi.

„Dacă ți se întâmplă ceva în viață, ți se întâmplă datorită alegerilor pe care le faci. Tot ce mi s-a întâmplat mie acum a fost datorită faptului că eu am ales. Eu am ales relația în care mi-am dorit să fiu. Eu am ales să iert, eu am ales să cred, eu am ales să trec mai departe, eu am vrut. În momentul de față vreau să fac lumină și să clarific anumite lucruri despre anumite persoane, cu care în viitorul apropiat nu-mi doresc să mai fiu asociată sub nicio formă. Nu e vorba de niciun scandal!”

Bianca Drăgușanu