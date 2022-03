Diagnostic crunt pentru Roxana Ciuhulescu după Survivor. Ce s-a descoperit în urma RMN-ului EXCLUSIV

Păstrând proporțiile, vedeta cu cele mai lungi picioare din România retrăiește coșmarul prin care a mai trecut pe când avea 18 ani și s-a accidentat pe terenul de handbal. De data aceasta, Roxana s-a ales cu o ruptură de menisc și ligamente încrucișate în timpul participării sale la ultima ediție de la Survivor, motiv pentru care, de altfel, a părăsit competiția după doar două săptămâni și jumătate.

Deși pornea ca a doua favorită la casele de pariuri, Roxana Ciuhulescu părăsea ultima ediție „Survivor”, competiție aflată încă în derulare în Republica Dominicană și transmisă pe PRO TV, după doar două săptămâni și jumătate.

Vedeta cu cele mai lungi picioare din România a fost eliminată pe considerente medicale, după ce a fost luată cu salvarea și dusă la spital. Acolo, medicii i-au extras lichid din genunchi și i-au recomandat o serie de investigații medicale.

Revenită în țară, Roxana a resimțit dureri la genunchi. Nu putea pune piciorul jos, motiv pentru care și-a făcut RMN. Diagnosticul a fost crunt, chiar dacă vedeta bănuia cam care va fi acesta.

Chiar și așa, ea s-a întors la job, fiind consilier al ministrului Tineretului și Sporturilor, la scurt timp după ce a plecat din Republica Dominicană. Roxana avea contractul suspendat pe perioada competiției, reluându-și astfel postul după eliminare.

După citirea RMN-ului, vedeta a fost anunțată de către medicul ortoped că trebuie să se opereze. Roxana refuză însă această intervenție chirugicală, dat fiind faptul că va trebui apoi să meargă în cârje nu mai puțin de patru luni.

Roxana Ciuhulescu a cochetat cu sportul de performanță. A fost în naționala de handbal ca junioară, apoi s-a reorientat, iar în prezent practică și alte sporturi extreme.

Puțini sunt însă cei care știu că aceasta a suferit mai multe operații complicate, iar după ce s-a refăcut a urcat în ringul de… box. Pe când avea 18 ani, vedeta a avut aceeași afecțiune, la același genunchi, ruptură de ligamente și menisc.

„Am fost cea mai înaltă jucătoare de handbal. Am practicat acest sport de la 12 la 18 ani. Am jucat la Antilopa, apoi am făcut parte din naționala de tineret. Am avut însă un accident teribil pe teren. M-am ales cu ruptură de ligamente și menisc. Am avut mai multe operații, recuperarea a durat un an.

După am făcut volei vreun an de zile, după care kick boxing. Am urcat în ring de două ori”, ne-a mai spus fosta prezentatoare TV. În ciuda accidentării suferită, Roxana ne-a mărturisit că nu regretă nicio clipă faptul că a intrat în competiția de la „Survivor”.