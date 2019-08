Dezvăluirile concurenților de la Exatlon. În ce condiții trăiau, de fapt, războinicii și faimoșii de la Kanal D

Foștii concurenți de la Exatlon au făcut dezvăluiri despre condițiile grele în care au trăit în Republica Dominicană. Războinicii și Faimoșii au trecut prin situații extrem de dificile, care nu s-au văzut la televizor. Noul sezon Exatlon este pus sub semnul întrebării, după ce audiențele nu au atins așteptările producătorilor în ediția precedentă.

Concurenții de la Exatlon trăiau în condiții greu de imaginat

Alina Pană a participat la prima ediție Exatlon și a acceptat să vorbească despre condițiile din Republica Dominicană. Ea a spus că a fost nevoită să se spele cu detergent și în cele din urmă și-a distrus părul.

„Făceam baie într-un bidon tăiat în spatele cotețului. Nu am avut șampon trei luni cât am stat în Dominicană. Dormeam cu noroiul în cap, apa oceanului fiind foarte sărată, nu te puteai spăla cu ea. Așa că furam detergent când mergeam la circuit din toaletele publice.

Puneam în sticlele de apă și îl țineam ascuns în pădure, sub frunze. Foloseam câte puțin încercând să mă țin curată. Părul meu era lung și în urma spălării cu detergenți s-a deteriorat total și a început să cadă. De când m-am întors din Dominicană, stau numai pe la saloane, încercând să-l salvez. Efectiv, toate vârfurile mele sunt arse”, a mărturisit Alina.

Și Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, a vorbit despre experiența trăită în Republica Dominicană. El a menționat momentele grele de la filmări, precizând că a avut nevoie de injecții pentru a-și recăpăta vocea.

„Am fost bucuros că am avut un succes neaşteptat cu «Exatlon», m-am uitat la format şi mi-a plăcut pentru că avea partea de comentariu, de reporterie, de moderare, avea toate genurile. Un concurent se putea răni însă nu şi prezentatorul. Pentru a-mi reveni vocea, am făcut injecţii antiinflamatoare cât pentru o viaţă, pentru că pastilele nu funcţionau. Am avut doi medici, unul mexican şi unul cubanez, nişte băieţi extarordinari. Şi pentru sezoanele acestea am făcut mult mai multe injecţii. Vorbeam mult, tare, pe plajă, în curent, soare, vânt, iar apoi am încercat să controlez totul mai mult şi a fost mai bine”, a spus Cosmin Cernat.