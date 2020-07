Dezvăluiri fără precedent despre bătăile încasate de Claudia Pătrășcanu de la Gabi Bădălău. „Spărsese ușa și o îngrămădise în colț“

Ies la iveală detalii șocante despre agresiunile suportate de Claudia Pătrășcanu din partea soțului cu care se află acum în plin divorț cu scântei. Dezvăluirile vin direct de pe buzele celei ce i-a dat viață cântăreței. „A spart ușa de la dormitor, o făcea în tot felul“. Mai multe detalii, în continuare.

Necaz mare în familia Claudiei Pătrășcanu. Mama artistei s-a decis să vorbească, după ce soțul acesteia le-a dat pe cele două în judecată, fapt ce i-a produs mută supărare. Femeia a dezvăluit, într-un interviu pentru „Antena Stars“, că între fiica și ginerele ei au existat multe certuri, acuzându-l pe Bădălău că a fost violent atât verbal, dar mai ales fizic.

Mai mult, îndurerată de soarta propriei fete, aceasta a povestit un episod întâmplat în preajma sărbătorilor pascale, când Bădălău ar fi agresat-o pe Claudia și ar fi spart și o ușă.

„În ziua de Paşti, eu eram jos în bucătărie şi am auzit când a zis: «Mamă, dă în mine!». Şi atunci am urcat repede, vă daţi seama, când l-am văzut, el o prinsese de mână, o îngrămădise, a spart uşa de la dormitor, eu m-am băgat între ei, adică i-am despărţit, el era cu copilul în braţe, cu Gabriel, şi o înjura şi o făcea în tot felul. Era supărat că îl prinsese, comunica cu amanta pe Whatsapp“, a declarat femeia la TV.

Acesta este doar un fragment din drama prin care trece artista. Mama cântăreței a mai povestit și despre momentul în care Gabi Bădălău i-a aruncat fiica în stradă, cu tot cu copii.

„Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, vâzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?“, a mărturisit, recent, Claudia Pătrășcanu, iar afirmațiile au fost întărite de mama ei.