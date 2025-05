Dezvăluiri dureroase din viața femeii care și-a aruncat fiica de la etaj. Mărturisirile făcute de tatăl copilei adâncesc misterul tragediei din București

Cazul fostei jurnaliste care ar fi căzut de la etaj împreună cu fiica ei în vârstă de 7 ani încă zguduie opinia publică! Au fost lansate multe teorii în spațiul public, iar fostul partener de viață al femeii a intervenit acum pentru a face lumină asupra acestui caz.

Schimbare de situație în cazul jurnalistei care a căzut de la etaj cu fiica sa de 7 ani

Fostul partener al jurnalistei face primele precizări, prin intermediul avocatului său, demontând o serie de informații apărute în spațiul public. Incidentul a avut loc marți, 20 mai. Victima, cunoscută pentru activitatea sa în televiziune, la România TV și Realitatea TV, a căzut împreună cu fiica ei de la etajul unui bloc. Copila a fost transportată de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, în stare critică, iar mama a supraviețuit impactului, căzătura fiindu-i atenuată de o mașină parcată sub balcon.

În timp ce ancheta autorităților este în desfășurare, fostul soț al femeii respinge public speculațiile conform cărora ar fi existat conflicte familiale sau un proces tensionat de custodie. El subliniază că relațiile dintre ei au fost civilizate, iar despărțirea s-a produs în termeni pașnici.

Fostul partener de viață al jurnalistei a rupt tăcerea

„Nicio clipă nu am indicat faptul că soția mea ar fi urmat un tratament medicamentos. Fac precizarea că nicio clipă nu a existat un proces de divorț. În legătură cu procesul nostru, precizez că aceasta s-a încheiat pe cale amiabilă, iar cu doar două zile înainte de accident, atât eu, cât și concubina mea am fost împreună în parc cu fetița noastră. De asemenea, relația noastră de concubinaj s-a încheiat tot pe cale amiabilă”, a transmis acesta.

Declarația vine în contradicție cu relatările apărute în presă, potrivit cărora femeia ar fi suferit de depresie și s-ar fi aflat în mijlocul unei lupte legale pentru custodia copilului. Fostul partener neagă categoric aceste afirmații și afirmă că a avut întotdeauna acces liber la fiica lor.

Așteaptă rezultatele anchetei

„Reiterez că nicio clipă nu am declarat faptul că am «obligat-o» să meargă la psiholog. Ea este o femeie exemplară în calitate de mamă și întotdeauna am avut acces la copil, fără să-mi fie condiționată în vreun fel întâlnirea cu fetița mea”, a adăugat el.

În final, bărbatul cere opiniei publice să dea dovadă de empatie și reținere, lăsând ancheta în mâinile autorităților.

„Nu consider că în acest moment pot să trag și să tragem o concluzie, ca familie, ci lăsăm organele de cercetare să își facă datoria și să stabilească ceea ce s-a întâmplat. Nu am făcut nicio declarație publică până în momentul de față și mă voi abține în continuare în a comenta situația familiei mele. Cred că este util să așteptăm concluziile autorităților”.