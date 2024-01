Ce i-au spus românii Alexandrei Stan, după ce au văzut cum s-a fotografiat în vacanţa din Spania. Imaginile care au stârnit controverse

Artista a reușit din nou să stârnească un val uriaș de reacții și controverse în mediul online, cu doar câteva imagini. Ce i-au spus românii Alexandrei Stan, după ce au văzut cum s-a fotografiat în vacanţa din Spania.

Excentrică, nonconformistă, curajoasă și îndrăzneață, nicio apariție a Alexandrei Stan nu trece neobservată. Artista nu se teme să șocheze cu alegerile sale vestimentare, iar cel mai recent exemplu a fost oferit în timpul vacanței sale din Spania.

Vedeta a început anul 2024 în Altea, un orășel superb din provincia Alicante. Cu toate că este în vacanță, a rămas la fel de activă pe platformele de social media, împărtășind cu cei care îi urmăresc activitatea cele mai frumoase momente și experiențe pe care le trăiește.

O serie de imagini a reușit însă să stârnească un val de controverse și reacții. Îmbrăcată într-o rochie simplă, mulată, ce i-a scos în evidență trupul, artista s-a fotografiat într-o livadă de portocali, ținând patru fructe în mâini. În timp ce mulți i-au urat vacanță plăcută, alți internauți nu au ezitat să îi trimită câteva mesaje acide:

După o pauză destul de lungă, în luna septembrie a anului trecut, Alexandra Stan a lansa o piesă nouă. „Bine cu puțin rău” spune povestea unei relații toxice, o legătură ce nu este deloc simplu de tăiat, în ciuda suferinței pe care o cauzează. La momentul lansării, blonda a dezvăluit că avea cântecul finalizat încă din 2022 însă a ales să aștepte până când s-a simțit pregătită să îl împartă cu publicul său.

„Piesa asta inseamna f mult pt mine. Desi o aveam din noiembrie, am decis sa o scot acum de la “sertar” pt ca acum ma regasesc in ea, acum o simt, acum am avut curajul sa fac “bine cu putin rau”.. Sa ma rup de el, chiar daca m-a durut.. si acum in sfarsit, imi este bine. Multumesc pt inspiratie, babe! #missyou”, a scris Alexandra Stan, pe Instagram, la scurt timp dupa lansarea videoclipului.