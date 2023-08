Dezastru pentru Simona Halep, în plin scandal de dopaj. Veste de ultimă oră pentru jucătoarea de tenis

Simona Halep așteaptă de mai bine de o lună și jumătate verdictul de la tribunalul Sport Resolutions, iar faptul că nu a mai jucat de aproape 12 luni îi provoacă daune foarte mari în clasamentul mondial profesionist. Jucătoarea din România este suspendată provizoriu și a început săptămâna pe poziția 1140 WTA. Un adevărat dezastru pentru sportiva care a fost în două rânduri liderul acestui top.

Simona Halep a pierdut încă 562 de poziții în clasamentul WTA

Simona Halep a început săptămâna cu o nouă lovitură. Sportiva din România a pierdut încă 562 de poziții și a ajuns pe locul 1140 în clasamentul WTA. Jucătoarea de tenis este suspendată provizoriu de pe data de 7 octombrie din toate competițiile organizate de ITF și WTA și nu a mai avut posibilitatea să-și apere punctele. După turneul de la Toronto, pe care l-a câștigat anul trecut, a pierdut 900 de puncte.

„Ar trebui să fie o știre să o vedem pe Simona Halep atât de jos în clasament, deși știam cu toții că este o chestiune de luni să o vedem scufundându-se după sancțiunea primită la finalul lui 2022. Viitorul româncei nu pare plin de speranțe, deși ne arată adesea conținut de pe teren pe rețelele de socializare, unde continuă să se antreneze și să viseze la revenirea ei. După US Open va rămâne fără puncte, fără clasament, un alt moment de cotitură în carieră, care i-ar putea oferi ocazia să o ia de la zero”, a scris Punto de Break.

Simona Halep o să dispară foarte curând din clasamentul WTA

Simona Halep mai are doar zece puncte pe care o să le piardă curând pentru că are șanse foarte mici să participe la US Open 2023. Organizatorii turneului i-au transmis că trebuie să-și rezolve problemele cu suspendarea până în ziua în care va avea loc tragerea la sorți, competiția fiind programată în perioada 28 august – 10 septembrie.

Sportiva din România este acuzată de dopaj cu Roxadustat și de iregularități în pașaportul biologic, iar ultimul meci l-a jucat pe 29 august 2022, la US Open. Judecata de la Sport Resolutions a avut loc pe 28 și 29 iunie, dar până acum nu a primit niciun răspuns. În așteptarea verdictului, Simona Halep a plecat într-o scurtă vacanță pe Insula Capri, iar de acolo a transmis un mesaj în limba italiană. „Capri, hai il mio cuore (n.r. – Capri, ai inima mea!”).

Ilie Năstase susține că este vorba de un joc de imagine și că oficialii din tenis au găsit un bun prilej să-și facă publicitate.