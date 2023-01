„Are probleme cu capul”. Ana Bogdan a explicat de ce și-a dat afară antrenorul în timpul turneului Australian Open 2023

Ana Bogdan a fost eliminată încă din primul tur de la Australian Open 2023, dar a rămas și fără antrenor. Sportiva din România a anunțat că l-a dat afară pe Thomas Drouet, după ce francezul a făcut o criză de nervi în timpul unui antrenament. Jucătoarea a acordat un interviu în care a explicat că a trecut printr-o perioadă foarte tensionată.

Ana Bogdan a fost una dintre cele cinci jucătoare din România care au fost înscrise pe tabloul principal de la Australian Open 2023. Sportiva noastră a fost eliminată încă din primul tur, după un meci cu Anna Bondar, locul 79 mondial. Partida s-a terminat în trei seturi, 2-6, 6-2, 3-6, după două ore și două minute.

Ana Bogdan a încercat să explice faptul că a trecut printr-o perioadă foarte agitată din cauza antrenorului. A și renunțat la Thomas Drouet chiar în timpul turneului, după ce francezul a făcut o criză de nervi în timpul unui antrenament.

„Gândiți-vă că nu luam o astfel de decizie, la capătul lumii, imediat după ce începusem colaborarea, dacă el nu făcea ceea ce a făcut! La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capul și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta!

Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente”, a declarat Ana Bogdan, conform ProSport.