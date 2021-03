Devine tătic? Fostul concurent de la Puterea Dragostei a șocat: ”Aș vrea un băiat”

Bogdan Mocanu și-a deschis sufletul în fața fanilor, în contextul unui interviu pentru Antena Stars, unde a vorbit despre viața profesională și cea personală. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a mărturisit și care este cea mai mare dorință a sa. Vrea să devină tătic până la 25 de ani, acum având 23.

Bogdan Mocanu, fost concurent la Puterea Dragostei, vrea să devină tată până în 2022

Pe pagina sa de Instagram are o descriere interesantă. E machechin, face fitness, este tatuator, frizer și cântăreț. „Lista poate continua”, se mândrea el. Însă, niciuna dintre acestea nu îi vor aduce împlinire, căci dorința sa cea mai mare este de a avea o familie.

Până acolo mai e drum lung, căci în prezent locuiește singur și nu are să ne dea vești mărețe, doar că are o relație cu o femeie de 32 de ani pe care vrea să o țină ascunsă de ochii lumii și despre care speră că va fi mama copiilor săi, dat fiind că își dorește cu ardoare să devină tătic până în 2022.

„Dacă e fată, cred că o să moară printr-o biserică. Nu o las eu cu băieți”

„Am cunoscut o fată, nu contează cine e, mai bine să nu știe lumea. Posibil să o cunoașteți. Este o fată cu care mi-am petrecut și seara dintre ani. Sunt fericit și mă simt un pic așa îndrăgostit. Este o femeie matură, este mai mare decât mine. Nu este o copilă cum poate au fost altele din trecutul meu. O femeie care știe ce vrea de la viață”, a povestit Bogdan Mocanu în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

„Acesta este cel mai mare vis al meu: să fiu tată. Aș vrea un băiat pentru că fată dacă ar fi e mișto când e mică, îți oferă mai multă afecțiune decât un băiat, dar sunt eu bolnav psihic și cred că o să moară printr-o biserică sau ceva că nu o las eu cu băieți. M-aș ține de sală să am mușchi doar ca să-i intimidez pe gagii ei. Cred că mai am un an jumate până la deadline. Până la 25 de ani vreau să am copil neapărat pentru că atunci când o să am eu 30-40 de ani o să fie măricel”, a completat el.