Detaliul surprinzător pe care clienţii Lidl şi Kaufland nu îl ştiu despre cele două magazine. Ce au în comun, îţi vei face mereu cumpărăturile de la ele

Majoritatea românilor, de ani buni, își fac cumpărăturile la Lidl şi Kaufland. Dar, deși sunt de ani pe piețele europene, există detaliul surprinzător pe care clienţii Lidl şi Kaufland nu îl ştiu despre cele două magazine. Dacă nu știai, cele două lanțuri au ceva în comun, rămâne să afli în cele ce urmează despre ce este vorba.

Care este detaliul surprinzător pe care clienţii Lidl şi Kaufland nu îl ştiu

Amândouă magazinele, Lidl și Kaufland, sunt de origine germană, iar conform datelor istorice, primul magazin Lidl apărea în 1932, când Josef Schwarz a devenit partener în Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co., un angrosist de fructe, și a transformat compania într-un angrosist de produse alimentare generale.

Ulterior, în 1973 sub noul nume, apărea în Germania primul magazin Lidl cu 3 angajați și aproximativ 500 de linii de produse. Lidl operează în prezent aproximativ 12.000 de magazine și peste 200 de centre logistice și de distribuție a mărfurilor în 31 de țări, oferind produse alimentare și nealimentare de cea mai bună calitate la cel mai bun preț.

De cealaltă parte, istoria Kaufland datează din anii 1930, când a fost extins ca magazin alimentar en-gros. În 1960, a fost deschis primul depozit de preluare angro sub numele „Handels- und Fruchthof Heilbronn GmbH”, iar în 1984 a fost deschis, în sfârșit, primul hipermarket Kaufland în Neckarsulm și s-a extins rapid, devenind un lanț important în ceea ce a fost în trecut Germania de Est. Acesta operează peste 1.400 de magazine în Germania, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Croația și Moldova.

Dar, ceea ce poate nu toți clienții știu, este detaliul surprinzător despre magazinele Lidl şi Kaufland, și anume faptul că amândouă fac parte din același grup, care poartă numele inițiatorului afacerii, Josef Schwarz. Cu alte cuvinte, vorbim de Grupul Schwarz.

Grupul Schwarz, o afacere de familie de miliarde de euro

Conform datelor prezentate de companie, Grupul Schwarz reprezintă o afacere de familie care operează peste 12.900 de magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri și magazine de reduceri în 33 de țări sub mărcile Lidl și Kaufland. Grupul are aproximativ 500.000 de angajați în întreaga lume.

Kaufland este un retailer cu discount care furnizează alimente proaspete, îmbrăcăminte și articole de uz casnic. Compania produce majoritatea produselor sale din carne proaspătă prin intermediul fabricilor din Germania și Republica Cehă.

Lidl funcționează ca un lanț de magazine alimentare în Europa, oferind clienților săi atât produse alimentare, cât și produse nealimentare. Prin intermediul Lidl, grupul și-a extins, de asemenea, prezența în SUA prin acorduri recente cu Best Market, un operator de supermarketuri cu sediul în SUA, pentru a achiziționa magazinele sale din New York și New Jersey.

Pe lângă comerțul cu amănuntul, Grupul Schwarz este implicat și în afaceri care variază de la producția de alimente, prin intermediul diviziei Schwarz Produktion, și până la gestionarea materialelor reciclabile, prin divizia sa, PreZero.

Deși, aparent, Lidl şi Kaufland par a fi în concurență pe piața de desfacere cu amănuntul, nu este chiar așa, fiecare având segmentul de piață, chiar dacă amândouă magazinele activează în același domeniu.

În trecut au existat polemici cu privire la așa-zisul monopol Lidl şi Kaufland pe piețele europene, dar în cele din urmă lucrurile s-au mai temperat.

În concluzie, ceea ce au în comun lanțurile Lidl şi Kaufland este compania mamă, și anume Grupul Schwarz, care își are originile în Germania, la începutul anilor `30.