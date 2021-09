Detaliul rușinos care s-a aflat despre Marian Mexicanu. Mioara Lincan l-a dat de gol imediat (exclusiv)

Marian Mexicanu este un artist foarte cunoscut în lumea maneliștilor și a lăutarilor. Extrem de apreciat pentru talentul cu care cântă la acordeon, bărbatul și-a făcut un nume în domeniul în care activează. În ceea ce privește viața personală, Marian se află, de mai mulți ani, în război cu familia fostei sale soții. Iar acum, fosta lui soacră Mioara Lincan face declarații incredibile despre artist și amantă.

Solista de muzică lăutărească Mioara Lincan are o mare durere în suflet, cauzată de Marian Mexicanu, când a ales să-și părăsească familia, după 24 de ani de căsnicie. Motivul despărțirii cu scandal a fost amanta care locuise în casa fiicei artistei.

Mioara Lincan a dezvăluit detalii pe care puțină lume le știe despre fostul său ginere, Marian Mexicanu. În momentul în care a ales să-și părăsească familia pentru o altă femeie, solista de muzică lăutărească a devenit stâlpul casei. Sprijin i-a fost și fostului ei ginere, pe tot parcursul mariajului cu fiica acesteia. Deși între ei au existat mari certuri, în ultimii ani, artista declară că nu-l vede pe Marian vinovat pentru situația creată. De vină ar fi amanta, mai exact Ana Maria Stoian, care a devenit, între timp, soția instrumentistului.

Mai mult, femeia a oferit un detaliu rușinos despre artistul Marian Mexicanu, care i-a fost ginere aproape trei decenii. Potrivit Mioarei Lincan, Marian îi face toate poftele actualei sale soții, dar nu-i plătește fiicei pensie alimentară. Iar asta o dezamăgește profund pe celebra solistă.

Un alt detaliu neștiut despre Marian Mexicanu a fost oferit tot de fosta lui soacră. Aceasta spune că bărbatul a mai călcat strâmg în mariajul cu fata ei, dar că l-a iertat mereu și l-a reprimit acasă.

”Marian este un acordeonist de excepție, trebuie să recunosc. Nu e la prima abatere, cu aventurile, l-am luat prin America, unde am cântat, acolo s-a îmbârligat cu o doamnă în vârstă, a rămas un an cu ea, apoi a părăsit-o. Eu am insistat atunci să se împăce cu Paula, a venit acasă, dar, la scurtă vreme, a fugit cu alta, s-a căsătorit cu o fată din Slobozia. Doar câteva luni au stat împreună și tot la fiica mea s-a întors. Paula a tot a trecut cu vederea. Marian are și calități, e un om gospodar, îi place să aibă, e politicos”, a mai adăugat artista de muzică lăutărească.