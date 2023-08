Detaliul care s-a aflat abia acum despre iubitul Alinei, tânăra ucisă în Mangalia. Minciuna spusă de Casian, răsturnare de situaţie

Răsturnare de situație în cazul crimei din Mangalia! Sora Alinei aduce acuzații grave la adresa lui Casian, presupusul iubit al fetei ucise și susține că cei doi nu au fost împreună. Nu este prima persoană care susuține acest acest lucru. Ce detalii au mai ieșit la iveală?

Sora Alinei a dezvăluit adevărul despre Casian, presupusul iubit al victimei. Potrivit acesteia, cei doi nu au fost împreună, iar tânărul vrea doar să devină vedetă. Mai mult, tânăra a vrut să elimine toate zvonurile legate de relația surorii sale.

Reacția dură a surorii tinerei din Vaslui vine, la scurt timp, după ce Casian Mihalcea a declarat că cei doi aveau planuri mari de viitor. Tânărul susține că voiau să se căsătorească. Mai mult, Alina nu ar fi vrut să meargă la mare cu prietena ei, însă în cele din urmă s-a dus.

”Am ținut legătura, iar în aprilie am venit iar acasă și cam asta a fost. Pe 15 mai am plecat în Luxemburg și eu am insistat, știa ce fel de persoană responsabilă sunt, că am grijă de ea și că o iubesc să meargă cu mine acolo.

Vedeau mereu când revenea în țară, fiind plecat mare parte din timp la muncă. Mie mi-a zis că se duce la Mamaia, dar după s-a dus în Mangalia. Totul era frumos între noi”, a spus tânărul, pentru Știrile Kanal D.