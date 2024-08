Detaliul care răstoarnă totul în scandalul de la gimnastică de la JO 2024. Au depus contestația după expirarea timpului

Sabrina Voinea și Ana Maria Bărbosu își caută dreptatea la TAS, după finala de la sol, la Jocurile Olimpice. În timp ce prima acuză că a fost depunctată pe nedrept, pentru o ieșire de pe covor care nu s-a produs, cea de-a doua speră să i se facă dreptate, după ce i s-a luat medalia de bronz, pentru a-i fi acordată gimnastei din America. Cele două românce ar putea avea un as în mânecă, despre care s-a aflat abia acum.

Finala de la sol de la Jocurile Olimpice a provocat un scandal imens în gimnastică. Totul a pornit de la contestația depusă de gimnasta din America, Jordan Chiles, care a încheiat competiția pe locul 5. După ce a contestat nota, a urcat în fața Anei Bărbosu, obținând medalia de bronz în locul ei.

Un detaliu care s-a aflat abia acum ar putea schimba complet ancheta pe care o desfășoară Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în urma plângerilor depuse de cele două gimnaste românce. O sursă din interiorul forului a declarat pentru golazo.ro, că echipa din Statele Unite a depus contestația după încheierea timpului alocat în acest scop.

La Sabrina Voinea a fost penalizată o ieșire cu călcâiul în afara covorului. Arbitrele au camere video verticale, iar de sus, așa s-a văzut. Filmarea de la nivelul solului arată însă altceva, iar în baza acesteia, Camelia Voinea, mama gimnastei, a făcut sesizare la TAS. Înregistrarea cu pricina a circulat intens în ultimele zile, fiind preluată și discutată inclusiv la televiziunea americană NBC.

”Aici vor avea probe video și cei de la Federația Internațională de Gimnastică. Sistemul Omega are camere verticale. Sigur, am văzut că și NBC a dat publicității câteva imagini, dar de judecat se va judeca după cele oficiale. Ar mai fi vorba și despre ‘excess of time’, care se referă la timpul alocat exercițiului. Ai 1 minut și 30 de secunde pentru a încheia exercițiul. Acum asta e simplu de cronometrat”, a mai spus oficialul de la TAS, în același interviu.