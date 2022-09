Detaliul care l-a enervat teribil pe Regele Charles la ceremonia de proclamare. A spus-o cu voce tare, toţi au rămas fără cuvinte

În ziua de sâmbătă, 10 septembrie, Regele Charles a fost proclamat noul monarh al Marii Britanii, după moartea regretatei regine Elisabeta a II-a. Ceremonia solemnă a avut loc la Palatul St James din Londra, iar prezenți au fost noul suveran, Regina Consoartă Camilla și Prințul William. Ce gest inedit a făcut Regele Charles, deranjându-i pe cei aflați la fața locului.

Charles, fiul cel mai mare al regretatei regine Elisabeta, a devenit Regele Charles al III-lea al Regatului Unit, după dispariția fostei suverane la vârsta de 96 de ani.

Regele Charles a devenit suveranul britanicilor, după ce Regina Elisabeta a murit joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția. Cu toate acestea, proclamarea oficială a avut loc în cadrul unei ceremonii solemne realizată de Consiliul de Aderare.

Noul conducător al Regatului Unit a semnat declarația de proclamare în prezența Consiliului de Aderare. Regele Charles a uimit audiența, atunci când a făcut un gest nepotrivit.

Așezându-se pe scaun, la masa unde se aflau documentele oficiale, monarhul s-a văzut deranjat de faptul că nu ar fi avut loc să semneze actul, din cauza unor stilouri.

Regele Charles a făcut un gest inedit, scrâșnind din dinți, vizibil enervat de faptul că persoanele aflate în slujba monarhului nu ar fi înlăturat, deîndată, instrumentele de scris de pe masă. Astfel, suveranul le-a făcut semn, vizibil iritat, ajutoarelor să elibereze masa.

„The servant must clear my desk for me. I can’t be expected to move things.” pic.twitter.com/0pZqY2Xopq

— Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022