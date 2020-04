Detaliu uluitor! Andreea Esca nu mai poartă verigheta de o lună. Motivul halucinant

Andreea Esca are vârsta de 47 de ani și este una dintre cele mai iubite știriste de la noi. De o lună de zile, vedeta de la Pro TV apare la pupitrul știrilor fără verighetă. De ce a făcut asta, povestește chiar ea!

”Nu am dat jos niciodată de pe deget verigheta și inelul de logodnă”, spunea Andreea Esca într-un interviu, în urmă cu câțiva ani. Chiar și așa, aceasta a hotărât că acum este momentul să o facă. Nici vorbă de vreun divorț, așa cum poate mulți și-au imaginat, ci a ales să facă asta din motive sanitare.

”Nu port nici un inel în această perioadă, dar făcând ordine prin casă am dat peste inelul de la voi, Claudia Panturoiu, Magda Mușat, și m-am gândit că ar merge perfect pentru campania noastră. Mi-e dor de noi”, a spus știrista pe Instagram, alungând orice fel de speculație. Astfel că, pe data de 13 martie, a fost ultima zi în care Andreea Esca a fost văzută purtând bijuterii la mâini.

De asemena, și medicul primar Ovidiu Peneş, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a recomandat, printre altele, să nu folosim în această perioadă cercei, lanțuri, inele, brățări, ceasuri, deoarece acestea împiedică igienizarea corectă a mâinilor și astfel riscăm să ne infectăm. În plus, și unghiile e trebuie să fie cât mai scurte.

Este căsătorită cu Alexandre Eram

De mai bine de 23 de ani, Andreea Esca şi Alexandre Eram sunt căsătoriți. Cei doi se iubesc și la fel de mult ca în tinerețe. Din rodul iubirii lor s-a născut Alexia, o tânără frumoasă de 19 ani, și Aris, de 17 ani.

„L-am văzut aşa de frumos şi am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soţie a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentaţia noastră la Pro TV pe vremea aceea şi mi-a zis: «Ştiu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ţi-l prezint? Îl cheamă Alexandru». Da, îi zic. L-a chemat şi am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoştea pe omul care avea această fabrică. El, nefăcând stagiul militar în Franţa, avea varianta să se ducă într-o ţară în curs de dezvoltare, să lucreze într-o uzină şi să ajute ţara să se dezvolte. Venise în România, la prietenul tatălui lui, el neavând nicio treabă cu ţara noastră, mama lui fiind franţuzoaică, iar tatăl lui, un arhitect armean care trăieşte la Paris. I-am zis Laviniei ca data viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună şi mie, că trebuie să merg neapărat. M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba. Apoi am auzit că pleacă în vacanţă şi am înţeles că era într-o relaţie. Am văzut că nu reacţionează în nici un fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă şi zic: «Taci că îl sun acum şi îi spun că îmi trebuie uşă, că aveau şi uşi la fabrica aceea»“, a povestit pentru OK Magazine, Andreea Esca, despre primele lor interacţiuni.