Detalii șocante despre moartea lui Florin Condurățeanu. S-a aflat abia acum VIDEO

Ies la iveală detalii șocante despre moartea jurnalistului Florin Condurățeanu. Celebrul gazetar a decedat luni seara, în urma unui stop cardiorespirator.

Florin Condurățeanu a murit în propria locuință, după ce filmase o ediție a emisiunii sale. Ecaterina Andronescu a dezvălui că jurnalistul a murit chiar în brațele fiului său.

În plus, medicul Horațiu Moldovan a spus că vorbise cu el cu câteva ore înainte de a muri.

”Am vorbit la ora 15 azi, dar nu se plângea de nimic. Era foarte bine, chiar am făcut anumite planuri de perspectivă. Mi-a fost pacient, în urmă cu câțiva ani, pentru o problemă periferică. Știu că era diabetic.”, a spus Horațiu Moldovan.

Fostul jurnalist s-a prăbușit în brațele fiul său, acasă, însă nu a mai putut fi salvat de medicii care au sosit. El avea și un stent la inimă, dar suferea și de diabet.

”Sunt siderat, nu pot să cred. Zilele trecute am vorbit cu el. Este greu să îmi adun toate gândurile despre el, m-a surprins această veste. Nu dădea niciun semn de durere, de oboseală. Mă gândesc că pe căldura aceasta…”, a spus Mircea Beuran.

Vestea că Florin Condurățeanu a murit a venit ca un șoc pentru toată lumea, atât apropiați, cât și cei care îl cunoașteau pe jurnalist doar de la televizor.

„Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulţi oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurăţeanu. În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în stop cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară. Dar bătălia aceasta, iată, nu a câştigat-o.

Ceea ce însă a câștigat a fost bătălia cu întreaga viață. Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate, cum nu știu câți alți oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurățeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia. Și-a exercitat-o impecabil.

A fost alături de cei mai iubiți români și a reușit să le spună poveștile. A reușit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu o talent și cu o vocație rar întâlnită. Florin Condurățeanu, mai mult decât orice însă și-a iubit țara, i-a iubit pe care locuiesc în această țară. A luptat întotdeauna pentru marile valori când acestea erau nedreptățite. Florin Condurățeanu și-a iubit țara mai mult decât propria viață”, a declarat Mihai Gâdea la Antena 3.