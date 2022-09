Detalii șocante despre averea lui Toni Iuruc. Câți bani are, de fapt: s-a aflat marele secret

Încă de acum trei ani, de când s-a aflat despre relația lui Toni Iuruc cu Simona Halep, au apărut întrebări. „Cine este Toni Iuruc?”, sau „Ce avere are Toni Iuruc?”, au fost întrebări care au persistat în tot acest timp, deși se vehicula ideea că partenerul Simonei ar fi un miliardar. Realitatea însă, creionată de o publicație locală constănțeană, i-ar putea debusola pe cei care credeau în milioanele lui Toni Iuruc. De altfel, publicața amintită a relatat despre câteva detalii șocante despre averea lui Toni Iuruc. Răspunsul la întrebarea „Câți bani are, de fapt?”a apărut în aceste zile, s-a aflat marele secret.

În toți acești ani, de când relația sa cu Simona Halep a devenit publică și urmărită în presă, Toni Iuruc a devenit personajul misterios despre care toată lumea vroia să afle câte ceva. În cele din urmă, așa cum scriam în februarie 2021, s-au aflat câteva lucruri despre el. S-au aflat detalii și despre fostele sale relații, și despre familia acestuia.

Tot anul trecut scriam despre mama lui Toni Iuruc, Genica Iuruc. Aceasta se ocupă de la moartea soțului ei, în urmă cu 11 ani, de afacerile familiei. Astfel se face că, mama lui Toni se ocupă cu afacerile din Capitală, deținând mai multe prorpietăți, parte birouri, închiriate, de unde vin sume importante.

Bine, bine! Dar care este averea lui Toni Iuruc, vă veți întreba? Răspunsul scurt este că nu prea are, deși așa se vehicula. Ba mai mult, firma deținută de acesta, care ar fi fost implicată și într-o campanie electorală pentru Sorin Oprescu, este falimentară și închisă de ceva vreme, și totuși…. ce avere are?

În realitate, așa cum au relatat cei de la „constantareala.ro”, Toni Iuruc nu ar fi milionarul de care știa toată lumea:

„Logodnicul Simonei Halep este promovat ca fiind un miliardar ce îşi trăieşte viaţa în vila luxoasă din Bucureşti sau în casa somptuoasa din Constanță. Realitatea este mult diferită faţă de ce se vehiculează.

Iuruc Apostol Gabriel zis Toni – are ca domiciliul permanent – un apartament normal cu trei camere. Situat în Bucureşti pe şoseaua Ştefan cel Mare, Nr 14, Bl 19, Et 2, apartamentul are vedere la Clubul Dinamo.”, scrie constantareala.ro.