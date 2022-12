Detalii puțin știute despre Carmen și Klaus Iohannis. Din ce fac mulți bani cei doi, de fapt. Sumele sunt fabuloase

Klaus și Carmen Iohannis formează un cuplu de mai bine de 30 ani, iar în momentul actual sunt unul dintre cele mai urmărite cupluri prezidențiale. Atunci când s-au cunoscut, ea avea 22 de ani, iar el 24. O bună perioadă de timp au fost prieteni, iar mai apoi s-au căsătorit. Înainte ca Iohannis să ajungă președinte, cei doi soți au lucrat ca profesori la Agnita și Sibiu.

Din ce câștigă bani mulți Carmen și Klaus Iohannis

Carmen și Klaus Iohannis sunt împreună de mai bine de 30 ani. La început, cei doi soți au lucrat ca profesori. Dacă nu știați, Klaus Iohannis a predat fizică și a fost inspector școlar, iar Carmen Iohannis este în continuare profesor de limba engleză. După ce s-au căsătorit, mai exact în 1989, aceștia au ajuns să predea la liceele în care fuseseră cândva elevi, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, respectiv la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”.

În 2000, el a câștigat primul dintre cele trei mandate de primar al Sibiului, candidând, de fiecare dată, din partea Forumului Democrat al Germanilor din România.

Ulterior, acesta a ajuns președintele României și s-a mutat la București, iar Carmen Iohannis a ales să rămână în Sibiu. În vârstă de 61 de ani, Prima Doamnă a României continuă să predea la Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

Au strâns o avere din chirii

În ultimii ani, salariul lui Carmen Iohannis a crescut considerabil. Potrivit declaraţiilor de avere, Prima Doamnă a reuşit să-şi rotunjească veniturile prin depunerea unui dosar pentru gradaţia de merit, din sesiunea anului 2021. Astfel, Carmen Iohannis încasează acum 3.735 de lei, după 37 de ani de muncă.

Împreună, cei doi soți dețin șase case, care figurează în declarația de avere a lui Klaus Iohannis. De fapt, acesta este un spațiu comercial situat în centrul istoric al Sibiului, în apropiere de Piața Mare.

Pentru închirierea acelui spațiu, soții Iohannis au câștigat în ultimii 10 ani peste 320.000 de euro, reprezentând principala sursă de venit a celor doi.

În prezent, președintele Klaus Iohannis are 170.000 de lei (circa 35.000 de euro) în conturile bancare, potrivit celei mai recente declarații de avere publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, în vară. An de an, el încasează un salariu de președinte în valoare de 179.500 de lei.

De ce nu au moștenitori

Carmen și Klaus Iohannis au reușit să strângă sume frumușele de-a lungul anilor, însă mulți s-au întrebat de ce cuplul prezidențial nu are moștenitori. Atunci când a luat mandatul de președinte, Klaus Iohannis a fost aspru criticat după ce a declarat public că el și soția sau ales să investească în imobiliare, deoarece nu au copii.

„Din păcate, ca să nu înţeleagă cineva că intenţionat nu avem copii, nu avem copii. Nu s-a putut. Şi atunci am avut resurse pentru altceva. Eu mi-aş fi dorit mai mult decât orice să investesc aceste resurse în copiii proprii, dar nu a fost să fie”, dezvăluia Iohannis. „Nu a fost o idee pe care să o luăm în considerare, pentru că acum 20 de ani am decis să intru într-o carieră foarte publică și poate dacă aș fi avut copii, nu aș fi făcut acest pas. Așa, am avut mai mult timp, mai multă energie la dispoziție pentru a mă implica în ceea ce fac în calitatea mea de persoană publică”, mai informa Iohannis.

Citește și: Cel mai mare regret al cuplului Klaus și Carmen Iohannis. S-a aflat drama lor

Citește și: Cum arăta Carmen Iohannis în adolescenţă. Imagini puţin cunoscute cu soţia preşedintelui. Foto

Citește și: Gafa pe care o face Carmen Iohannis la fiecare apariţie publică. Ce nu ar trebui să poarte niciodată o Primă Doamnă