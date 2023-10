Detalii neștiute din relația Sandrei Izbașa cu Răzvan Bănică. Cum se înțeleg cei doi după nuntă VIDEO EXCLUSIV

Fosta campioană olimpică la gimnastică și îndrăgitul actor și-au făcut relația publică în anul 2020, iar în luna decembrie a acelui an, chiar de Crăciun, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au logodit. Cununia civilă a avut loc pe data de 30 iulie 2021, iar în iulie 2023, aceștia s-au căsătorit religios. Cei doi soți ne-au oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-au spus, printre altele, dacă au apărut probleme în relația de cuplu după căsătorie. Avem toate detaliile de la ei!

Actorul Răzvan Bănică este personajul principal al filmului Dragoste pe muchie de cuţit, o comedie romantică cu tematică culinară. În noul film, Răzvan Bănică joacă alături de Carmen Tănase, cea cu care a mai fost într-un proiect în urmă cu 14 ani și anume ”State de România”.

Imediat după ce a primit propunerea de a face parte din această producție, Răzvan s-a consultat ca de fiecare dată cu Sandra, soția sa. Cei doi ne-au oferit un interviu exclusiv!

”Rolul acesta l-am primit în urma unei discuții pe baza scenariului pe care mi l-a trimis Alin Panc împreună cu Sandu Pop, care sunt producătorii filmului. Mi-au făcut propunerea, am citit povestea, am fost de acord cu ceea ce se întâmplă în scenariu și am bătut palma foarte repede. Întotdeauna mă consult cu Sandra. I-am cerut părerea.

Este foarte sănătos să comunici și să ceri părerea persoanelor pe care te poți baza și care îți reprezintă în viață niște ancore. Sandra este ancora mea. Ne-am consulat, ne-am sfătuit, iar decizia am luat-o foarte repede. M-am acomodat destul de repede cu rolul. Am avut niște repetiții înainte de a începe filmările.

M-am antrenat și acasă în bucătărie, am secvețe în care sunt bucătar, așa că am început să mă acomodez cu ustensilele prin bucătărie, ca să nu mă întorc cu 2 degete acasă. De fel, sunt critic, nu o să zic ce nu mi-a plăcut în film. Sunt foarte critic cu mine, dar predomină lucrurile foarte bune.”, ne-a declarat Răzvan Bănică pentru Playtech Știri.