Detalii înfiorătoare despre moartea fiicei lui Aleksandr Dughin. Un anchetator rus rupe tăcerea despre posibilul criminal

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins cote maxime în ultimele două zile, având în vedere tragedia petrecută sâmbătă seara, în apropierea Moscovei, acolo unde fata omului de încredere al lui Vladimir Putin a murit în urma unei explozii a mașinii în care se afla. Prima reacție a Rusiei a fost, bineînțeles, împotriva Ucrainei, pe care a acuzat-o de aest act terorist. Un anchetator rus a dezvășuit, însă, ce s-ar fi putut întâmpla cu adevărat.

În cursul serii de sâmbătă, fata lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina, a murit într-o explozie, după ce mașina în care se afla, a luat foc. Tânăra de 29 se întorcea de la un festival, unde participase și tatăl său, ideologul lui Vladimir Putin, în a cărui mașină se afla.

Momentan nu se cunosc informații despre motivul pentru care cei doi au făcut schimb de mașini, chiar înainte de tragedie. Potrivit primelor ipoteze, bomba amplasată sub mașina, marca Toyota Land Cruiser, i-ar fi fost destinată tatălui tinerei, Aleksandr Dughin.

De altfel, în imaginile în care a fost surprinsă explozia mașinii, Aleksandr Dughin poate fi observat cum își pune mainile în cap, în momentul în care mașina sa, înc are se afla și fiica acestuia, este mistuită de flăcări. Din păcate, după stingerea incendiului, tot ce a rămas din mașină a fost o mică arte din caroserie, fata acestuia decedând pe loc.

Ulterior tragediei, liderul ”republicii populare” de la Doneţk (DNR), Denis Puşilin, a transmis acuzații grave la adresa Ucrainei, pe care o acuză de uciderea Dariei.

În egală măsură, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a transmis că, adevărul se va afla în urma unei anchete realizate de specialiști.

În ciuda tuturor ipotezelor care acuză Ucraina, un anchetator vine cu dezvăluiri de ultimă oră despre cei care ar fi putut amplasa bomba sub mașinii ideologului ultranaționalist, Aleksandr Dughin.

Potrivit investigatorului, oricine ar fi putut amplasa acea bombă sub mașină, având în vedere faptul că locul în care a fost pusă era unul foarte accesibil, iar autostrada unde au fost parcate mașinile invitaților nu era supravegheată de nimeni.

Alexander Dugins daughter, Darya Dugina, assassinated in Moscow region. Guaranteed work of the SBU.

I know we meme about red lines, but I do sincerely hope, and pray that there will be an answer for this. pic.twitter.com/f8OBXsY40w

— Ghost of Zeepo (@mdfzeh) August 20, 2022