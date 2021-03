Despărțire surpriză la Puterea Dragostei? Marinela a surprins: ”Am găsit conversații cu o fată”

Marinela Mavrodin și Robert Urucu, unul dintre cele mai apreciate cupluri de la ”Puterea Dragostei”, rămas în picioare și după terminarea aventurii lor în show-ul matrimonial, i-au făcut o farsă de zile mari soacrei tinerei. Ei i-au dat vestea că s-au despărțit, pentru a-i vedea reacția.

Despărțirea Marinelei de Robert, o farsă nefericită pentru mama soacră

Marinela și Robert au pus la cale o farsă de zile mari. Tânăra a sunat-o întâi pe soacră, anunțând-o că s-au separat în urma infidelității bărbatului.

„Eu și Robert ne-am despărțit. Azi stăteam în pat cu el, editam un vlog și aveam nevoie de ceva de pe telefonul lui. I-am spus să îmi dea telefonul și nu a vrut, deși înainte nu se ascundea niciodată cu chestiile astea. Și, după, normal că am intrat în panică și i-am luat telefonul din mână și când am intrat am văzut că avea o conversație cu o fată. Fata asta i-a trimis niște poze mai sexy cu ea, și el era foarte entuziasmat, și îi trimite inimioare, pupici”, i-a spus Mary viitoarei soacre.

Femeia le-a promis revanșa

„Mary, m-ai luat prea repede. Poate este doar o cunoștință. Eu nu îl știu pe el așa, poate e vreo amică”, a reacționat mama lui Robert.

„Vai, mie nu îmi vine să cred! Păi și el acum unde e? Stai liniștită, nu plânge. Îl sun acum! Stai cuminte, că nu are pe nimeni. Îl sun eu acum. E prost la cap? Ce are, nu e sănătos? Nu are cum, cine știe cine o fi…”, a mai transmis femeia.

La scurt timp, aceasta și-a sunat fiul pentru a-l dojeni. Într-un final, a înțeles că a fost o glumă, dar le-a promis tinerilor revanșa. „Pentru ce mi-ați făcut voi, eu o să fac de două ori mai rău”, le-a spus mama-soacră.

Cei doi au anulat nunta

„Ne iubim, spunem acest lucru în fiecare zi. Ne-am obișnuit foarte mult unul cu altul, ne vedem ca un tot. De aceea, am luat decizia de a ne căsători legal, iar lucrul acesta se va întâmpla pe 1 august! Însă, nu anul acesta, ci în 2021! Ne-am hotarât pentru ziua această, fiindcă din punctul nostru de vedere este una specială,atunci ne-am cunoscut cu adevărat și de atunci, au început toate lucrurile frumoase”, au dezvăluit foștii concurenți din show-ul matrimotial.