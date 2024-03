Despărțire surpriză în showbizul românesc. Fosta concurentă Survivor a încheiat relația după 9 ani!

Totul părea perfect între ei și trebuiau să ajungă în fața altarului, dar au ales să o ia pe căi separate. Natalia Duminică, fostă concurentă la Survivor România, a rupt relația cu Ștefan, bărbatul alături de care visa să-și întemeieze o familie.

Dansatoarea de belly dance a recunoscut că ruptura dintre ei s-a produs în urmă cu un an. Cei doi aveau planuri mari de viitor și chiar plănuiau să se căsătorească.

Din păcate, relația lor s-a destrămat și au ajuns să se despartă după nouă ani. Natalia Duminică a precizat că fostul ei partener și-a pierdut interesul, iar ulterior, nici ea nu a vrut să continue povestea de iubire.

Vezi și: Natalia Duminică nu a reușit încă să scape de influența „Survivor”. Ce a învăţat în Republica Dominicană: „Coșmarurile au rămas acolo!” EXCLUSIV

„S-a întâmplat că am avut o ceartă, un scandal, apoi niciunul, nici altul nu a vrut să se mai întoarcă în relație. Am suferit, eu da. Probabil (n.r. dacă a suferit și fostul iubit), nu știu, nu ne-am mai agățat unul cu altul, ne-am lăsat în pace. În urmă cu un an s-a terminat relația, eu nu am anunțat că am crezut că poate, poate, poate ne trece. Am mai discutat noi ceva, dar niciodată nu era vorba de reparare, el și-a făcut alte planuri, el are alte obiective în viață care sunt mai importante”, a mai adăugat ea.