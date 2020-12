Despărțire șocantă în showbizul românesc. Și-au spus adio după 25 de ani de relație

Despărțire șocantă în showbizul românesc, la final de 2020. Dan Bittman și Liliana Ștefan și-au spus adio după 25 de ani de relație. Cei doi nu au fost căsătoriți niciodată, dar au copii împreună. În plus, anul acesta, artistul ar fi avut o relație cu altă vedetă din showbiz.

Finalul anului 2020, unul dintre cele mai grele pentru artiștii din România, se încheie cu o veste bombă. Dan Bittman a recunoscut despărțirea oficială de femeia cu care și-a petrecut 25 de ani din viața. Numele ei este Liliana Ștefan și au avut, în tot acest timp, o poveste de iubire desprinsă parcă din basmele pentru copii.

Solitul trupei Holograf a făcut anunțul trist în cadrul unei emisiuni TV. Acesta a mărturisit că despărțirea a avut loc, de fapt, în urmă cu 4 ani. Cu toate că nu mai formau un cuplu, cei doi au continuat să locuiască împreună sub același acoperiș.

De aproape 1 an, cântărețul și-a luat toate lucrurile și s-a mutat de acasă. Acesta a fost văzut în zona de Nord a Capitalei, pe lângă Herăstrău, unde și-ar fi închiriat o altă locuință. Tot în perioada în care se muta au apărut zvonurile unei relații noi a lui Dan Bittman.

Cântărețul a fost cuplat de presă cu Monica Odagiu. Cei doi au colaborat la o piesă pentru care au filmat și un videoclip, în Vama Veche. Cum s-au înteles de minune și au mai și îmbinat utilul cu plăcutul. zvonurile nu au întârziat să apară despre idila dintre Dan Bittman și Monica Odagiu. Ulterior, acesta a negat orice implicare amoroasă.

Cu toate că s-au iubit timp de 25 de ani și au împreună 3 copii, cei doi nu au dorit să se căsătorească niciodată. De ce? Ei bine, au considerat că un act ar putea să strice tot ce au clădit ei împreună.

”Tocmai, pentru că e vorba de un act. Nu este nimic să ne ţină. Suntem de 25-26 de ani împreună. În primul rând nici ea nu îşi doreşte. Liliana nu mi-a spus niciodată lucrul acesta. Dimpotrivă, cred că am strica mai mult dacă am încerca să statutăm relaţia…Singura ei întrebare a fost dacă vreau să stau împreună cu ei. Şi am zis ‘Păi cum, de ce facem copilul, nu ca să fim împreună?’”, a declarat Dan Bittman în urmă cu ceva timp, conform antenastars.ro.

”Nu vedem verighetă pentru că într-un fel mie mi se pare o dată că e o întrebare venită după foarte mulți ani și este inutil sincer. Adică mi se pare o chestie inutilă. Am văzut foarte mulți oameni cu verighetă care au schimbat-o de câteva ori. Ce am făcut? Adică unde-i adevărul?”, declara fosta iubită a lui Dan Bittman.