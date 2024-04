Despărțire șoc în showbizul românesc. S-au separat după 4 ani de relație

„Am început, realmente, să am psihoze, simțeam o depersonificare, luam mai multe pastile, în fiecare zi, combinate și pur și simplu ajunsesem să nu mai înțeleg, să nu mai pot să ies din casă, să am anxietate, nu mai înțelegeam cine mișcă mâinile mele”, a dezvăluit Marilu Dobrescu.

Greutățile prin care au trecut le-a afectat enorm relația! I-a făcut să se distanțeze, așa că au ales să o ia pe drumuri separate. Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au făcut anunțul separării împreună și au explicat motivele pentru care au decis să se despartă.

„Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe acre nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta.

Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm. Cert este că totul e pe un plan foarte pașnic, pe bază de respect, de prietenie, dar nu poți să continui cu forța, noi nu am putea să continuăm ceva care nu e organic. Avem lucruri de procesat pentru că e ceva care nu s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și ne rezervăm puțin intimitatea, pentru că am trecut prin foarte multe. Nu ai cum să uiți lucrurile astea, sunt foarte mândră de noi”, a mărturisit Marilu Dobrescu, pe Youtube.