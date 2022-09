Desertul românesc care nu îngraşă. Are puţine calorii şi e un adevărat deliciu tomnatic

Care este desertul românesc care nu îngrașă. Acesta are puține calorii și un indice glicemic scăzut, spun nutriționiștii. În plus, este un adevărat deliciu tomnatic! Iată despre ce desert este vorba! Este recomandarea de sezon a specialiștilor în nutriție!

Desertul românesc care nu îngraşă

Găluște cu prune este desertul românesc, îndrăgit de mulți este și gustos, dar și prietenos cu silueta. De altfel, nutriționiștii chiar îl recomandă, întrucât nu doar că este de sezon, dar are numai 70 de kilocalorii. În plus, el conține numai 70 de kilocalorii, are fibre alimentare şi un indice glicemic scăzut.

„Cel mai potrivit desert al toamnei. Găluşte cu prune! Doar 70 de kcalorii/ găluşcă, fibre alimentare şi un indice glicemic scăzut. Cartofii fierţi şi răciţi din compoziţie conţin acel amidon rezistent care este benefic pentru flora intestinală şi are indicele glicemic scăzut, iar găluştele devin astfel acel desert „gut and silhouette friendly”. Am mâncat trei”, a spus medicul nutriţionist Ruxandra Pleşea, pe pagina de Facebook.

Rețetă de găluște cu prune

Găluștele cu prune sau gomboți cu prune este o rețetă veche, tradițională, foarte populară mai ales în Ardeal și Banat. Noi îți prezentăm o rețetă tradițională de găluște cu prune! Ca și ingrediente, ai nevoie de:

10-20 prune

800 g cartofi fierți în coaja

250 – 300 g făina (în funcție de soiul cartofilor)

2 ouă întregi

o linguriță rasa de sare

Pesmet rumen:

250 g pesmet

100 g unt

100 g zahar tos

Pentru servit:

zahar pudră vanilat amestecat cu scorțișoară macinată (opțional)

Mod de preparare

Mai întâi se pun la fiert cartofii în coajă, într-o oală mare cu apă, ușor sărată. După ce fierb, se scutg de apa fierbinte și se lasă zece minute la răcorit. Se decojesc cât sunt calzi, se zdrobesc cu presa specială pentru cartofi. În castronul cu cartofii zdrobiți se așază și cele 2 ouă întregi, sarea și o parte de făină, în jur de 200 de grame.

Se frământă cu mâna compoziția și dacă este moale, se adaugă și restul de făină. Modelarea găluștelor se face cu mâna udă: se iau bucăți din compoziție și se așază câte o prune în mijlocul lor.

Se ridică marginile aluatului peste prună și se închide bine acolo. Apoi, se pune la fiert apă într-o oală mare, de 5-7 l, și se adaugă 2 lingurițe de sare. Când apa dă în clocot, se așază găluștele în ea, fără a aglomera oala, pentru ca găluștele să plutească liber în apa fierbinte. Găluștele se fierb cam 10-15 minute, la foc mic, fără capac.

Apoi, într-o tigaie largă și antiaderentă se topește untul, fără să fumege, se toarnă rapid pesmetul și se amestecă bine cu o spatulă. Acest pesmet se prăjește încet până se rumenește. Aproape de final se adaugă și zahărul tos, se trage tigaia de pe foc și se amestecă.

Găluștele fierte se pescuiesc cu o spumieră din oală și se scurg un pic. Se așază direct în tigaia cu pesmet rumen și se tăvălesc bine de tot prin el, pentru a fi îmbrăcate uniform.