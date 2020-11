Descoperirea lui Tăriceanu despre DSP. Ce a aflat, după ce s-a sunat zile întregi la ei

Călin Popescu Tăriceanu a povestit o întâmplare a unui prieten care relevă situația DSP în aceste vremuri. „Cât de greu poate fi să angajezi suficient personal? De ce trebuie să suni cu zilele și când își răspunde cineva să nu te ajute cu nimic?!”, a întrebat președintele ALDE într-un mesaj publicat, marți, pe Facebook.

Călin Popescu Tăriceanu a povestit marți cum un amic de-al său infectat cu noul virus de la cabinetul dentistului a sunat zile în șir la DSP, fără să îi răspundă nimeni. După mai multe insistențe, acestuia i s-a spus că nu se va face nicio anchetă epidemiologică în cazul lui.

„Zilele trecute am vorbit la telefon cu un cunoscut care mi-a spus că are coronavirus. Persoana este una care s-a păzit tot timpul, a evitat întâlnirile, s-a spălat pe mâini, adică a făcut cam tot ce ne spune Dl. Iohannis de un an de zile! Așa că știa exact de unde a putut lua virusul: de la dentist!

După testul pozitiv(pe banii lui) a sunat la DSP să le spună. După 3 zile a reușit! Cel care a răspuns la telefon i-a spus că o să sune altcineva înapoi. Au sunat peste alte două zile”, a povestit Tăriceanu.