Descoperirea ireală de pe Lună. Ce s-a dovedit a fi „casa misterioasă”

A fost făcută o descoperire ireală după ce mai mulți au observat o „colibă” sau o „casă misterioasă” pe Lună. Imaginea a devenit în scurt timp virală, extrem de mulți internauți întrebându-se ce se află în spatele misterului. Iată că totul s-a aflat acum!

Andrew Jones, un jurnalist care acoperă programul spațial chinezesc pentru SpaceNews și Space.com, publica o fotografie în mediul online pentru o nouă actualizare făcută pentru roverul chinez Yutu-2. Nava explorează partea îndepărtată a Lunii încă de la începutul anului 2019.

Mulți erau captivați în momentul în care se observa un obiect ciudat, în formă de cub. Astfel, internauții își doreau să știe mai multe despre „casa misterioasă” de pe Lună. Specialiștii au demarat o verificare cu privire la respectivul obiect bizar pentru ca misterul să fie elucidat.

În timp ce mulți internauți s-au entuziasmat în momentul în care au observat fotografia făcută pe Lună în care apărea un obiect neobișnuit, se pare că ultima descoperire nu este una bizară.

Mai exact, jurnalistul Andrew Jones a transmis un mesaj amuzant care are legătura cu respectiva „colibă misterioasă”.

Persoanele care îl urmăresc pe jurnalist se așteptau ca specialiștii să facă publice detalii uimitoare, însă, s-a demonstrat că obiectul respectiv este doar o piatră, care se află pe marginea unui crater. Aceasta are forma unei case în momentul în care este privită de la depărtare, însă, în realitate, situația este alta.

Roverul originar din China denumit Yutu 2 este alimentat cu energie solară. Pe data de 3 ianuarie 2019, acesta făcea prima aterizare pe partea îndepărtată a Lunii. Acesta face parte din proiectul Chang’e 4, reprezentând a patra misiune lunară a Chinei și a doua în care se folosește un rover.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the „mystery hut” and it’s so underwhelming it’s brilliant. It’s just a small rock on a crater rim that they’re now calling „jade rabbit” for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu

— Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022