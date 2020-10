Descoperire veche de 54 de milioane de ani. Ce creatură a fost conservată perfect, de zici că e vie

De fiecare dată când auzim despre dinozauri ne gândim cum ar fi viața noastră cu ei în jur. Asta bineânțeles, dacă ar mai fi supraviețuit și ar trăi astăzi printre noi.

Dinozauri descoperiți cu o vechime de 54 de milioane de ani

Am văzut oasele și scheletele acelor creaturi, uneori am fost chiar norocoși să vedem versiuni fosilizate ale acestor creaturi, păstrând cea mai mare parte a corpului lor intactă. Și recent, în timp ce navigau prin social media, am dat peste imaginea unui exemplar prins în chihlimbar. Imaginea avea și un text ”Acest exemplar a fost prins în chihlimbar de 54 de milioane de ani”. Fosila nu a fost așa cum am văzut vreodată, cu aproape întregul corp intact în piatra galben-roșu, cu solzii săi clar vizibili. Chiar și Elon Musk a comentat postarea, afirmând: „Această specie a rezistat testului timpului”.

Așadar, am fost curioși să aflăm mai multe despre momentul în care a fost făcută această imagine. Vroiam să știm dacă aceasta avea, de fapt, o vechime de 54 de milioane de ani. Ne-am documentat și am găsit lucrările de cercetare care evidențiau această descoperire. Descoperirea a fost făcută în 2004 de cercetătorii Aaron M Bauer, de la Departamentul de Biologie din Universitatea Villanova, Wolfgang Bohme de la Muzeul Alexander Koenig și Wolfgang Weitschat de la Universitatea din Hamburg.

Conservați perfect, de zici că sunt vii

Documentele au dezvăluit că fosila aparținea epocii Eocenului timpuriu. Pentru cei neinițiați, epoca sau perioada eocenă a durat între 56 și 33,9 milioane de ani în urmă. Potrivit Muzeului de Paleontologie al Universității din California, Berkeley, este considerat a doua cea mai mare epocă a perioadei paleogene din era modernă cenozoică.

Potrivit cercetătorilor, acest exemplar de dinozauri a fost prins în chihlimbarul baltic și a fost descoperit în nord-vestul Rusiei. Ei susțin că această fosilă este „cea mai veche șopârlă gekkonidă reprezentată de rămășițe scheletice mai mult decât fragmentare. Cifrele specimenului sunt în mare parte intacte și dezvăluie o combinație unică de caractere nevăzute sub nicio formă vie.”

Descoperirea a dezvăluit, de asemenea, că acest exemplar de dinozauri este similar cu cele găsite în epoca actuală și au dovedit că un sistem adeziv complex era prezent în geckos cu aproape 20 până la 30 de milioane de ani mai devreme decât se credea anterior. Acest lucru înseamnă practic că geckoii dinozauri au fost pe această planetă atât de mult timp și au supraviețuit oricărei naturi aruncate în fața lor până în prezent.