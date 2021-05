Descoperire uluitoare făcută de un copil de 10 ani din Iași. Ce comoară a găsit acesta

Un copil de doar 10 ani a făcut o descoperire uluitoare alături de tatăl său. Cei doi au făcut o descoperire de senzație, în câmp, într-o localitate lângă municipiul Iași. George și tatăl său, Cezar Cioran, au găsit o adevărată comoară.

Comoara găsită de copil și de tatăl sau este din localitatea Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași. Inventarul arheologic arată că este vorba despre 5 topoare de fier, 5 monede, un cercel, un ac de păr, fibule care datează din perioada dacică și a Imperiului Roman și un vârf de săgeată.

Artefactele au fost predate la Primăria Miroslava, în maxim 72 de ore, așa cum prevede legea. Angajații Primăriei Miroslava le-au dus la Direcția Județeană pentru Cultură. Într-un final, mini-tezaurul va intra în custodia Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Cezar Cioran, tatăl copilului, este absolvent al Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”. Este profesor în învățământul preuniversitar ieșean. Mai mult de atât, este pasionat de istorie. A făcut numeroase incursiuni, chiar și cu detectorul de metale pe plaiuri moldave. De câteva ori, aceste aventuri au dus la descoperiri arheologice importante.

La finalul săptămânii trecute, a descoperit mini-tezaurul împreună cu fiul său de doar 10 ani, care a avut o surpriză uriașă. Cezar s-a implicat în zona asociațiilor care pun în valoare trecutul românilor si memoria eroilor care au murit în Primul și Al Doilea Război Mondial.

Cadrul didactic mereu le-a povestit elevilor săi și copilului său despre istorie cu pasiune. A promovat istoria, dar și pe strămoșii careu au locuit pe aceste meleaguri în trecut. Cezar a descoperit, împreună cu fiul său, următoarele: 5 monede, una îl are reprezentat pe Împăratul roman Traian, 5 topoare de fier, cel mai probabil dacice, un ac de păr din bronz, un cercel roman din argint și un vârf de săgeată.

Da, zilele trecute, alături de băiatul meu de 10 ani, George, am făcut această frumoasă și spectaculoasă descoperire arheologică. Noi am găsit un mini-tezaur, dacă am putea spune așa, în plin teren agricol aflat în localitatea Brătuleni din comuna Miroslava. George a fost fascinat și plăcut impresionat de ceea ce am găsit! Consider și simt, așa cum fac și pentru elevii mei, că trebuie să vorbim de trecut, de istorie și despre strămoșii noștri tinerei generații. Este fundamental să facem asta.