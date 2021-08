Sute de pești au fost găsiți morți în râul Jiul de Vest, județul Hunedoara, în zona localității Aninoasa. Mai multe persoane au sesizat întâmplarea pe rețelele de socializare. O echipă de la Apele Române s-au deplasat la fața locului și au prelevat probe de apă, pentru a stabili cu exactitate care este cauza dezastrului.

În ultimele zile, mai multe imagini cu pești morți au apărut pe rețelele de socializare. Acestea au fost postate de locuitorii din zona Aninoasa, județul Hunedoara. Ei sunt de părere că este vorba despre un dezastru ecologic și că este foarte posibil ca în râul Jiul de Vest să se fi deversat ceva.

Cu toate acestea, nu există deocamdată probe în acest sens. Primele imagini cu peștii morți au apărut de sâmbătă seară, iar aceștia sunt surprinși pe malul apei, dar și în mijlocul Jiului de Vest.

Localnicii sunt de părere că sursa de poluare ar putea veni din zona Preparației Coroiești, deoarece peștii morți apar din acest punct, în aval. În cursul zilei de duminică, o echipă de la Apele Române s-a deplasat pentru a preleva probe din apă. De asemenea, vor ridica și peștii morți, urmând să facă analize de laborator.

Potrivit reprezentanților de la Garda de Mediu Dolj, în zona lacului de acumulare Cornu au fost descoperite peste o tonă de pești morți, o mare parte din ei fiind fitofag. Și în acest caz au fost prelevate probe atât din apă, cât și din pește.

De asemenea, Garda de Mediu Dolj a precizat că peștele de pe luciul de apă urmează să fie înlăturat de angajații societății care administrează lacul. Reprezentanții acesteia au fost chemați la sediul GNM CJ Dolj.

In data de 08.05.2021, in jurul orei 11.00, in urma unui apel pe telefonul de urgenta 112, referitor la un incident petrecut la lacul de acumulare Cornu, echipa de permanenta a GNM CJ Dolj s-a deplasat pe acest amplasament de pe raza UAT Orodel, unde a fost descoperita in zona barajului o cantitate de aproximativ 1000 kg pesti morti, in special fitofag.

Reprezentantii ABA JIU Serviciul Inspectia Bazinala a Apelor au prelevat probe de apa din zona barajului si de la intrare lac pe piriul Baboia, urmind ca rezultatul analizelor sa fie comunicat in cursul saptaminii viitoare. De asemenea, au fost luate probe de peste de catre reprezentantul DSVSA Dolj pentru efectuarea de analize specifice.