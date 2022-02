Descoperire șocantă la Colegiul Pedagogic din Constanța. „Am cerut anchetă internă, vom lua orice măsură se impune”

Un nou scandal în sistemul educațional românesc a ieșit la iveală în Constanța. Asociația Elevilor din Constanța a publicat recent pe rețelele de socializare un document, conform căruia, la una din clasele de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” au fost strânse sume de bani, pentru fondul clasei, dar și pentru cadouri. ISJ Constanța s-a autosesizat în această cauză, cerând directorului instituției de învățământ o anchetă detaliată asupra celor publicate de Asociația Elevilor din Constanța.

Există, prin lege, măsuri drastice împotriva colectării sumelor, justificate ca fiind necesare pentru fondul clasei, și cu atât mai mult pentru cadouri. Un astfel de caz a fost adus în atenția opiniei publice de Asociația Elevilor din Constanța.

Reprezentanții AEC au publicat pe pagina de Facebook un document, prin care se atestă această practică la una din clasele Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Sumele strânse, după cum se arată în document, nu par a fi mari, cerându-se câte 30 de lei pentru fondul clasei, și alți 30 pentru cadouri.

Scandalul de la Colegiul Național Pedagogic nu este primul din orașul de la malul Mării Negre. În urmă cu câteva săptămâni AEC a mai publicat un astfel de document, de data asta de la Liceul Teoretic Callatis. Într-un comunicat, AEC spune că a lansat către toate unitățile de învățământ din oraș un chestionar public. Așa au ajuns să primească și documentul de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”.

Se pare că această practică există și în alte unități de învățământ din oraș, după cum o dovedesc noile documente publicate pe Facebook, de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Reprezentanții AEC spun că au trimis către Inspectoratul Școlar Constanța documentele, iar inspectorul școlar general Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, spune că au cerut o anchetă detaliată:

„Noi, deocamdată, nu am primit nimic. E bine dacă ni s-a trimis ne-blurat astfel încât să putem să identificăm mult mai ușor. Eu oricum am avut o discuție cu doamna directoare din momentul în care a apărut informația respectivă în presă. Sunt acolo câteva elemente de detaliu: numărul de elevi la clasă, se distinge numele primului elev, parcă sunt medii trecute acolo, am încercat să merg pe ceea ce a apărut în presă pentru identificare.

Am solicitat să aibă o anchetă internă și să ne comunice și nouă în momentul în care a identificat de la ce clasă și cine a strâns și pentru cine, cui i-a cerut banii respectivi. Evident, așa cum am procedat și în cazuri similare vom analiza situația și vom lua orice măsură se impune”, a declarat pentru Edupedu.ro Sorin Mihai.