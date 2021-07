Descoperire șocantă despre pinguinii din Antarctica. Cercetătorii au făcut anunțul trist

Cercetătorii au făcut o descoperire șocantă despre pinguinii din Antartica. Echipa oamenilor de știință a făcut un studiu al cărui rezultat este dezolant.

Descoperire șocantă despre pinguinii din Antarctica

O echipă de oameni de știință a descoperit microparticule de plastic în dieta pinguinilor din Antartatic, după studierea a trei specii a acestor animale în zone și perioade diferite.

În plus, printre alte particule, cercetătorii au identificat poliester și polietilenă. Studiul a fost publicat în jurnalul științific Science of the Total Environment și la el au participat și cercetători de la Muzeul Național de Științe ale Naturii din cadrul Consiliului Naţional de Cercetare Ştiinţifică (MNCN-CSIC) din Spania.

În studiu se arată că trebuie să fie studiate efectele acestor particule și măsuri prin care se poate controla poluarea cu materiale plastice și alte particule de origine umană.

„Microparticulele de plastic sunt fragmente cu dimensiuni mai mici de 5 milimetri, din ce în ce mai răspândite în ecosistemele marine, o situaţie îngrijorătoare având în vedere persistenţa lor în mediul înconjurător şi acumularea lor în lanţul trofic” potrivit unui comunicat emis de CSIC. ”Aceşti poluanţi ajung în mări şi oceane, în principal prin deşeuri şi reziduuri provenite din activităţi antropice”, a declarat Andrés Barbosa, cercetător în cadrul MNCN şi autor al studiului.

Ce s-a descoperit în urma studiului

În cadrul cercetării au fost analizate excremente de la trei specii.