Descoperire senzațională pe câmpul unui fermier. Datează din perioada romană și e senzațională

În toată Europa există vestigii ale perioadei romane, multe dintre ele încă nedescoperite. Recent arheologii britanici au reușit să aducă la suprafața un mozaic datat din perioada Imperiului Roman. Rămășițele mozaicului măsoară 11 metri lungie și aproape 7 metri lățime, înfățișând o parte din povestea eroului grec Ahile.

Descoperirea inițială a acestui mozaic a fost făcută în timpul lockdown-ului din 2020 de către Jim Irvine, fiul proprietarului terenului. Brian Naylor a contactat echipa de arheologi de la Consiliul Județean din Leicestershire, consilierii în materie de patrimoniu ai autorității locale.

„O plimbare pe câmp cu familia s-a transformat într-o descoperire incredibilă. Faptul că am găsit niște ceramică neobișnuită printre grâne mi-a stârnit interesul și a determinat continuarea cercetărilor. Mai târziu, uitându-mă la imaginile din satelit, am observat o urmă de cultură foarte clară. Ca și cum cineva ar fi desenat pe ecranul computerului cu o bucată de cretă! Acesta a fost cu adevărat momentul „oh wow” și începutul poveștii.

Această descoperire arheologică mi-a ocupat cea mai mare parte din timpul meu liber în ultimul an. Ultimul an a fost o emoție totală pentru că am fost implicat. Am lucrat cu arheologii și studenții de la sit. Nu pot decât să-mi imaginez ce va fi descoperit în continuare!”, povestesc Brian Naylor și Jim Irvine.