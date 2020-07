Descoperire macabră la malul mării. Cadavrele a doi tineri au fost găsite ascunse într-o valiză. Cine sunt victimele

Caz șocant la mare, după ce mai mai mulți tineri care filmau un videoclip pentru aplicația Tik-Tok au descoperit o valiză din care se simțea un miros înțepător. Inițial, nimeni nu s-ar fi gândit la o asemenea tragedie, dar la scurt timp, tinerii au observat că în valiză se află un sac cu resturi umane. Aceștia au solicitat imediat intervenția Poliției.

Cine sunt victimele și ce vârstă aveau

Trgedia a avut loc în SUA, Seattle, acolo unde polițiștii au făcut o descoperire șocantă chiar pe una dintre marile paje din Seattle. Fiind solicitați de niște tineri, oamenii legi au ajuns la fața locului unde au găsit rămășițele a două persoane, o fată și un băiat.

Potrivit medicilor legiști, victimele au fost împușcate cu câteva zile în urmă și lăsate la malul mării. Autoritățile au declarat că unul dintre cadavre se afla înghesuit în valiză, pe când celălalt a fost găsit într-un sac de plastic în apă.

Ulterior, rămășițele celor două victime au fost identificate. Este vorba despre Jessica Lewis, în vârstă de 35 de ani, și iubitul său, Austin “Cash” Wenner, în vârstă de 27.

Ce spun autoritățile

Potrivit investigațiilor inițiale, se pare că cei doi parteneri au fost uciși de mai multe împușcături, dar până în acest moment nu s-au găsit vinovații. Femeia a fost împușcată fatal în spate, în timp ce iubitul ei fusese împușcat de mai multe ori. Familiile celor doi au făcut un apel umanitar pentru a fi ajutați la identificarea criminalului.

Poliția din Seattle investighează dubla crimă, însă nu a vrut să confirme dacă există până acum un suspect. În videoclipul Tik Tok înregistrat de adolescenți, unul dintre ei susține că valiza găsită pare să fi fost târâtă de apă. „Noi am glumit că poate valiza are bani în interior, … dar pe măsură ce am deschis-o mirosul a fost copleșitor„, a spus persoana care a filmat videoclipul, potrivit presei internaționale.

Urmărește scenele filmate de tineri în momentul descoperirii cadavrelor: