Descoperire istorică în Israel. Face trimitere la Iisus Hristos, păstorul sufletelor VIDEO

Cercetătorii din Israel au descoperit un inel extrem de vechi ce face trimitere la Iisus Hristos. Comoara a fost descoperită în vechiul port Cezareea, în locul unui naufragiu. Inelul extrem de rar este gravat cu aur și are o imagine deosebită.

Inelul descoperit de cercetători este din aur și are gravată o piatră cu imaginea „Păstorului cel bun”, făcând trimitere la Iisus Hristos, păstorul sufletelor. Prezența acestei imagini pe un inel este foarte rară și nu a mai fost întâlnită până acum, spune Elenei Sokolov, curator la departamentul de monede al Autorității israeliene pentru Antichități. Ca și simbol al creștinismului, imaginea este cunoscută și răspândită.

Imaginea gravată în inelul de aur îl prezintă pe un cioban ce are pe umeri un animal, cel mai probabil berbec sau oaie, îmbrăcat într-o tunică. Este foarte posibil ca inelul să fi aparținut unui roman din acea perioadă, având în vedere natura eterogenă etnică și religioasă a zonei. Cezareea a fost capitala locală a imperiului local în secolul III. Portul său a fost un centru cheie pentru activitatea Romei.

De asemenea, în aceeași zonă au mai fost descoperite rămășitele corpului de lemn al unei nave, o piatră prețioasă și rară roșie și o sculptură a unei lire. Cu toate acestea, cea mai importantă descoperire a fost inelul din aur gravat cu imaginea păstorului, arată Autoritatea israeliană pentru Antichități într-un comunicat.

În vara acestui an, arheologii Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț au descoperit o construcție preistorică foarte bine conservată. Conform acestora, construcția este veche de aproximativ 6500 de ani și aparține culturii Precucuteni, fiind descoperită la Toplița.

„Suntem la a treia campanie arheologică pe situl de la Topoliţa şi am avut bucuria să găsim şi în acest an lucruri interesante. Am descoperit cea mai mare construcţie de până acum şi care este foarte bine conservată. O analiză atentă a resturilor acestei locuinţe ne-a oferit o serie de indicii extrem de importante în legătură cu modul de edificare. Pe bucăţile de lut ars pot fi observate cu uşurinţă amprentele bârnelor de lemn pe care a fost aplicat învelişul de argilă”, a declarat pentru Agerpres responsabilul ştiinţific al săpăturilor de la Topoliţa, Vasile Diaconu