Descoperire incredibilă în Oceanul Indian. Creaturile despre care se crede că sunt ”extratereștrii apelor”

Imagini incredibile au fost filmate în Oceanul Indian. Membrii unei expediții au dat peste ceva ce poartă denumirea de ”extratereștrii apelor”.

O înregistrare video a surprins ”panglica” maiestuoasă a tentaculelor unui ”extraterestru al apelor” în largul coastei Australiei. În Noua Zeelandă, această creatură este denumită în mod corespunzător drept ”lungi creaturi bizare”. Biologul marin Stefan Siebert, de la Universitatea Brown, a declarat pentru Wired: „Întregul aspect arată ca un animal, dar sunt multe mii de indivizi care formează o entitate la un nivel superior”.

Ce pare o ”creatură bizară” este, de fapt, o colonie de sifonofori, un ansamblu de micro-organisme similare cu meduzele. Sunt milioane de indivizi de mici dimensiuni, conectați între ei, dar fiecare cu un rol bine definit în colonie. La suprafața apei, arată ca niște inele uriașe și doar cel din exterior măsoară circa 50 de metri. Acest tip de sifonofori se mai numește și Apolemia sau meduza sau sfoară.

Cercetătorii s-au confruntat cu ea în cadrul expediției Canyonilor Ningaloo. Ei explorau o zonă bogată din punct de vedere biologic, dar puțin studiată în largul coastei Australiei de Vest. Biologii Nerida Wilson și Lisa Kirkendale de la Western Australian Museum au declarat pentru ScienceAlert: „Toată lumea a fost uluită când ni s-a arătat”.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020