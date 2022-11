Descoperire halucinantă făcută două tinere care au închiriat un apartament prin AirBnB. Ce au găsit în dormitor le-a speriat

Două tinere au rămas fără cuvinte după ce au rezervat un apartament pe Copacabana, în Rio de Janeiro, Brazilia, prin intermediul AirBnB. Acestea au stat acolo o săptămână, iar abia la finalul șederii aveau să facă o descoperire incredibilă. „M-am uitat la dulapul care era deasupra intrării în cameră și am văzut ceva strălucind”, a susținut una dintre ele. Fetele au raportat imediat incidentul la Poliție și au făcut o plângere proprietarului.

Două tinere din Brazilia a rămas cu un gust amar chiar în timpul unei vacanțe. Júlia Stoppa și Ana Lúcia Guimaraes au decis ca pentru câteva zile de relaxare să închirieze un apartament pe Copacabana, în Rio de Janeiro, prin intermediul AirBnB. Din păcate, momentele de vis s-au încheiat după ce au găsit o cameră ascunsă care era îndreptată direct spre patul lor.

Stoppa a făcut descoperirea și a rămas fără cuvinte atunci când a văzut că cineva a pus o cameră de filmare chiar în apartamentul lor. Fata și-a dat seama că ceva nu este bine după ce a văzut un obiect strălucitor în momentul în care a făcut o poză cu blițul.

Stoppa și Guimaraes au filmat momentul întreg în care au deșurubat una din deschiderile de ventilație ale dulapului și au văzut acolo dispozitivul. Acestea au postat rapid filmulețul pe rețelele de socializare cel mai probabil pentru a-i avertiza pe toți oamenii care apelează la orice fel de metodă pentru închiriat.

„M-am uitat la dulapul care era deasupra intrării în cameră și am văzut ceva strălucind”, a declarat Stoppa. „Când am văzut, am spus: Dragă, cred că există o cameră adevărată. Ana era foarte îngrijorată”.

Stoppa continuă: „Am făcut o poză cu telefonul cu bliț și am văzut acea strălucire”. „Uită-te aici! O cameră de înregistrare. Încotro era îndreptată? Spre patul dublu”.