Prețul uriaș pe care îl cere Club Expirat pentru o noapte de cazare pe AirBNB: ‘O noapte la voi sau o săptămână la schi în Alpi?’

Printre măsurile restrictive luate după ce București a trecut de rata de infectare a cazurilor covid de 15 la mia de locuitori se numără și închiderea cluburilor.

Concertele și evenimentele au fost interzise, iar terasele, pub-urile și barurile se închide la ora 21:00. Din acest motiv, clubul Expirat a venit cu o idee inedită.

Localul se transformă și permite oamenilor să închirieze tot clubul ca să locuiască o noapte în el.

Clubul Expirat a anunțat pe pagina de Facebook că au reamanajat spațiul, astfel încât localul să poate fi închiriat.

Expirat Halelele Carol este locația în care oamenii pot intra doar cu certificatul de vaccinare, iar măsura de a își închiria spațiul vine ca răspuns la restricțiile din ultima perioadă, care a afectat întreaga afacere, mai ales că evenimentele și concertele programate au fost amânate sau anulate pentru o dată ulterioară.

„Băi, fiți atenți.

Dacă tot stăm degeaba de nici nu mai știm când și nici pentru cât timp de acum încolo. Dacă tot concerte nu, petreceri nu, băută seara nu. Dacă tot avem o sală prea încăpătoare pentru orice am avea voie să facem, uite că v-o dăm vouă să vă bucurați de ea. Și să vă faceți pe bune a doua casă la noi, dacă tot faceți casă bună cu Expirat.

Dacă ați fost pe aici în ultima vreme ați văzut că locul e altfel azi. Am mobilat, am luminat, am pus canapele și am făcut să fie cald și confortabil și cool.

Că prea am zis de multe ori că dacă n-am fi fost venue, sigur am fi fost un loft într-o mansarda din New York. Adică l-am făcut numai bun de dat o noapte la închiriat. Să vi se mai satisfacă din poftele puse în cui în perioada asta și să duceți oamenii altundeva decât la voi acasă (știm cât e de nasol să stai să faci curat după).

De ce? Ce e asta? Vreo formă de protest? Nu chiar, că n-avem Guvern de care să ne plângem oricum. Vreo plictiseală? Clar. Ne-am plictisit de nu mai putem de vreo lună. Vreun stunt de marketing? Poate. Dar îl facem atât de pe bune încât dacă rezervi pe airbnb, chiar o să vă onorăm booking-ul.

Deci, știți ce aveți de făcut, că ați mai făcut. Dați pe link și ne auzim de acolo. Dăm ocazie one of a kind de povestit cum a fost să dormi pe bune la hale într-o seară. Ale voastre gazde primitoare și nebune de la Expirat.

#expirat #halelecarol #airbnb”, se arată în anunțul clubului de pe Facebook.