Descoperire biblică lângă Ierusalim. Arheologii sunt uluiți total: ”Imediat ne-a atras atenția”

Arheologii israelieni au descoperit „vopseaua mov din vremurile biblice”. În antichitate, ținutele în această culoare erau asociate nobililor, preoților și regilor.

Arheologii israelieni au găsit vopsea mov, care se presupune că datează de pe vremea regelui David. Culoarea era în acele vremuri asociată cu figurile regale și ar fi fost mai scumpă decât aurul. Cercetătorii spun că este prima bucată de material în această culoare descoperită în regiune. Arheologul Naama Sukenik a numit-o drept „o foarte captivantă și importantă descoperire”. Fragmentul a fost găsit în urma unor săpături la un sit din Timna, la aproximativ 220 de kilometri în sudul Iersalimului, cunoscut ca „dealul sclavilor”.

Culoarea mov este menționată în Biblie, inclusiv în imbrăcămintea purtată de regele David, regele Solomon, dar și de Iisus. Până acum, această culoare a fost găsită în scoici de moluște și fragmente de ceramică, nu și pe materiale țesute. Datarea cu carbon a materialului a arătat că fragmentul a fost vopsit cu circa o mie de ani înaintea lui Hristos, pe vremea când ar fi domnit regele David, urmat de fiul lui, regele Solomon.

Istoria orașului

„Din punct de vedere arheologic și istoric, redatarea acestor orașe de la epoca lui Solomon la perioada omridă are implicații enorme. Ea înlătură singura dovadă arheologică după care ar fi existat vreodată o monarhie unită cu capitala în Ierusalim și arată că David și Solomon erau, în termeni politici, nimic altceva decât căpitani ai ținutului deluros, a căror rază administrativă era limitată la un nivel relativ local, adică la ținutul deluros” —Israel Finkelstein și Neil Asher Silberman, ”The Bible Unearthed. Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and The Origin of Its Sacred Text”.