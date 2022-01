Descalificare șocantă la Survivor România. Daniel Pavel, anunț clar: ‘Vei merge acasă’

Un concurent de la ‘Survivor România’ a șocat pe toată lumea. Coechipierii săi au rămas fără cuvinte în fața anunțului făcut de Daniel Pavel chiar la începutul ediției cu numărul 3. Ce s-a întâmplat înainte de traseul de azi și despre ce concurent este vorba? Cel din urmă este primul care ajunge acasă.

Ediția cu numărul 3 a venit deja cu prima surpriză pentru telespectatorii care așteptau cu mare nerăbdare începutul noului sezon. Survivor România 2022 a promis multe și s-a ținut de cuvânt. Tensiunile au cuprins insula încă din a doua ediție, iar acum un concurent a decis că locul său nu este în competiția aceasta.

Mai exact, Liviu Mihalca i-a anunțat pe coechipieri și pe adversari că vrea ca aventura lui în Dominicană să ia sfârșit. Tânărul în vârstă de 22 de ani a decis acest lucru pentru că nu își găsește locul acolo și consideră că nu va rezista oricum prea mult în acest proiect.

De asemenea, lui îi este teamă pentru sănătatea lui psihică și fizică și îi este frică să mai intre pe traseu sau să mai doarmă alte nopți în condițiile extrem de grele de care au parte concurenții. Dansatorul profesionist a susținut că este sigur pe ceea ce crede. Mai mult decât atât, el a urat succes tuturor și a spus că va fi cu ochii pe ei, dar de acasă.

„Consider că pentru toți contează sănătatea fizică și psihică în primul rând. Cred că ne-am format în echipa asta ca un pumn, iar acest pumn are mai multe degete. Un deget se rupe dacă nu e pansat. Eu consider că am fost acel deget, iar părăsirea concursului ar fi cel mai bun lucru și ar trebui să fiu înlocuit.

Nu pot să mă consider un supraviețuitor de când am ajuns aici. Mi-e frică să mai intru pe traseu din anumite motive și starea mea nu o să fie prea bună pentru că nu reușesc să mă acomodez și nu vreau să îi trag în jos pe colegii mei.

Poate că în locul meu va merita altcineva să stea aici. Sunt foarte sigur pe ceea ce spun. Primele zile au fost ok, dar nu cred că o să pot să duc până la final competiția și nu cred că o să pot să o câștig”

Liviu Mihalca (Sursa: Pro TV)