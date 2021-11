Descalificare incredibilă la ‘Bravo, ai stil!’. A fost eliminată din cauza unor jigniri: este fără precedent

‘Bravo ai stil!’, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni TV de la Kanal D, și-a uimit fanii cu o descalificare incredibilă. Una dintre concurente a fost eliminată ca urmare a unui scandal mai amplu, care a izbucnit în emisiune din cauza unor jigniri. După ce s-au spus vorbe grele, lucrurile au fost stabilite prin regulament. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, în cea mai recentă ediție.

O descalificare incredibilă a avut loc în acest weekend în cadrul celei mai recent ediții a emisiunii ‘Bravo, ai stil!’. Show-ul de stil și-a surprins fanii cu o decizie fără precedent. Una dintre concurentele îndrăgite de public a fost eliminată de la ‘Bravo, ai stil!’.

Lucrurile au degenerat ca urmare a scandalului izbucnit între Ioana Filimon și Mădălina Pamfile. Cea care a făcut anunțul cu privire la eliminarea vedetei a fost Ilinca Vandici, care a dezvălui motivul pentru care Ioana Filimon nu va mai participa în emisiune. Se pare că vedeta a fost descalificată ca urmare a discuției despre familia Mădălinei Pamfile.

Ioana Filimon a ajuns să fie descalificată din cauza unui scandal care a izbucnit recent între ea și Mădălina Filimon. Conflictul dintre cele două a apărut după ce a fost adusă în discuție relația Mădălinei Pamfile cu partenerul său de viață. Bruneta are o relație cu un bărbat din Albania, alături de care are și o fiică și a fost deranjată de faptul că s-a vorbit despre acesta.

Nu este adevărată situația, nu mai vorbi despre familia mea. Nu am făcut nicio dramă. Induci celor de acasă o idee care nu este adevărată. Când se aude de bani, se înțelege că stau cu un moșneag. Nu vreau că fetițele mele să audă asta. E o chestie în care te-ai băgat. Cei de acasă nu știu situația. Nu doresc să se vorbească despre familia mea. Eu sunt așa cum sunt, doar că am părinți și au altă mentalitate, a declarat vedeta în emisiunea „Bravo, ai stil”, despre partenerul ei de viață.

E vorba că s-a indus treaba asta acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fără să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbești despre familia mea. Eu nu vorbesc de gagică-tu, nimic. Chiar am pozat într-o fată modestă și mă consider o fată modestă și foarte ok.

După acuzațiile aduse de Mădălina Pamfile, Ioana Filimon s-a apărat, susținând că nu a încercat să o jignească pe colega sa de emisiune. Totodată, fostul model a precizat că nu și-a dorit nicio clipă să se lege de familia brunetei.

Pe mine nu mă interesează viață ta. Era o discuție, nu am jignit pe nimeni. Încetează. Tu ai băgat o chestie și cei de acasă cred lucrul acesta. Am spus, ce, iubitul Mădălinei nu e milionar?! Nu am făcut-o să o jignesc. Am zis eu asta că îți plătește locul în emisiune?! Nu avea de ce să facă teatrul asta, doar să par eu oaia neagră. E singură mea mea explicație. Ea profită de lucrul acesta și atunci, hai să arunc cu cuvinte grele în Ioana. Vreau să se înțeleagă că nu m-am legat de familia nimănui, a povestit fosta Miss România.