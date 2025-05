Deputat AUR, derapaj la adresa Andreei Bălan. Internauţii l-au taxat imediat pe Dan Tanasă: „Lucrați la frustrări, mai beți o bere, un mic”

Un nou scandal iscat pe rețelele de socializare îl are în centrul atenției pe deputatul AUR Dan Tănasă, care a făcut un comentariu considerat deplasat la adresa artistei Andreea Bălan. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți criticându-l dur pentru lipsa de respect față de femei și pentru atitudinea considerată misogină.

Totul a pornit de la o postare a Andreei Bălan pe rețelele sociale, unde artista a publicat o fotografie însoțită de mesajul: ”Cred că fetele fericite sunt cele mai frumoase”. În mod neașteptat, deputatul AUR Dan Tănasă a simțit nevoia să intervină și a comentat: ”Fetele cu soţ şi copii sunt cele mai frumoase”.

Replica politicianului a fost percepută de mulți ca o tentativă de a impune un model de viață și de a judeca alegerile personale ale artistei. Internauții au considerat că Dan Tănasă a intrat neinvitat într-o conversație care nu-l privea și că a transmis un mesaj profund lipsit de tact.

În scurt timp, reacțiile au împânzit postarea. Comentariile ironice și critice au venit în valuri, iar mulți utilizatori au cerut ca deputatul să-și ceară scuze.

”Iartă-l pe Dan Tănasă, Andreea, a băut puțin cam mult, e la un picnic, cu băieții și o mai dă în familie tradițională când se arde carnea pe grătar. E doar un ursuleț inofensiv”, a scris un utilizator.

”I believe că nu aveți cei 7 ani de-acasă, asta ca să fiu elegantă. I believe că ar trebui să vă potoliți cu replicile astea belicoase și I believe că ar trebui să fiți tras la răspundere”, a adăugat o altă persoană.

”I believe you are un frustrat care a fost refuzat de multe femei la viața lui”, a fost un alt comentariu dur.

”Lucrați la frustrări, mai beți o bere, un mic”, a notat altcineva, subliniind ridicolul situației.