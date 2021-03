Dentistul acuzat de viol de Ștefania de la iUmor neagă tot. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Cazul de viol în care victimă ar fi căzut concurenta iUmor Ștefania Costache, aduce noi informații. De data asta informațiile vin din partea medicului stomatolog acuzat în acest caz. Medicul a decis să-și spună partea sa de adevăr în acest caz, detaliile devenint adevărate probe.

Tot acest scandal a plecat de la mărturiile concurentei iUmor, Ștefania Costache, în cadrul emisiunii XtraNightShow de la Antena Stars. Tânăra a scris mai întâi pe blogul personal, după care a fost invitată de Dan Capatos să vorbească despre drama prin care ar fi trecut. Ștefania Costache a povestit că ar fi fost drogată și ulterior violată de medicul stomatolog la care apelase pentru o intervenție stomatologică.

Detaliile poveștii au devenit, în scurt timp, virale, marea majoritate a opiniei publice așteptând acum dreptul la replică al medicului. Luând legătura cu medicul stomalotog, Dan Capatos a încercat să afle și varianta acestuia în toată această poveste:

“În 17.02.2020, Ștefania Costache a revenit în cabinetul meu pentru igienizarea și air flow. Am șlefuit lucrarea deja existentă, care era ruptă. Am folosit patru pufuri de lidocaină în partea bucală superioară și trei în partea inferioară, apoi am aplicat un gel anestezic cu aromă de fructe. Până în acest moment, ea nu mi-a spus că îi e rău. A scuipat mult sânge și mi-a zis că i se face rău când vede sânge…Am stabilit de comun acord să mergem la mine acasă cu mașina mea, a zis că merge cu mine în apartament.

Eu aveam de vorbit cu soția mea pe video call. Ea a adormit. În jurul orei 12 i-am zis că trebuie să meargă acasă. Se simțea mai bine. Cât a stat la mine în apartament era conștientă, mergea pe picioarele ei. Nu am întreținut relații sexuale cu ea și nu am pipăit-o în zonele intime. A făcut un atac panică. Am considerat-o o amică cu care ieșeam la cafea, de aceea am invitat o la mine acasă. Deocamdată, se așteaptă încă rezultatele analizelor toxicolgice de la IML.”, a precizat medicul stomatolg C, în declarația dată la Poliție.