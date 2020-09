Denise Rifai este oficial vedetă Kanal D. Prezentatoarea TV se va afla față în față cu o serie de personalități din diferite domenii de activitate, într-un memorabil exercițiu de sinceritate. Jurnalista spune despre noul început că este o obligație personală de a face cea mai bună emisiune dintre cele noi așteptate în această toamnă, mai mult decât o continuare a carierei care trebuia să decurgă astfel.

Prezentatoarea de televiziune Denise Rifai a anunțat, în mediul online, în martie 2020, că a demisionat de la Realitatea, după nouă ani de activitate. Aceasta a scris un text pe contul său de Facebook în care și-a argumentat decizia prin faptul că între ea, în calitate de jurnalist, și „noua linie editorială a postului” a apărut incompatibilitatea. Jurnalista a mărturisit că nu poate lucra în noul climat, dar și că Realitatea TV, „care astăzi nu mai e”, îi va rămâne în suflet.

La finalul textului, Rifai le-a promis „iubiților ei telespectatori că îi ia cu ea acolo unde o să meargă și ea”. Mesajul s-a încheiat cu o replică tăioasă: „Ştiţi ce nu pricep unii? Că presa nu se vinde. Se face! Iar eu sunt şi rămân jurnalist“.

După scurta pauză, aceasta a schimbat tabăra, trecând la trustul de televiziune turc Doğan, unde va prezenta “40 de intrebari cu Denise Rifai”. Emisiunea este realizată după un format internațional de succes și va aduce, în curând, în fața publicului personalități marcante din diferite domenii de activitate.

Mai clar, este vorba despre 40 de întrebări adresate unui invitat, care are la îndemână doar două minute pentru a răspunde la fiecare dintre aceastea. Sportivi, cântăreți, medici, actori, oameni de televiziune sau politicieni, toți vor ajunge sub tirul întrebărilor jurnalistei, iar privitorii vor avea astfel ocazia să afle lucruri nespuse până acum.

„Am emotii foarte mari si imi doresc din toata inima sa fie cea mai buna emisiune dintre toate cele pe care le-am realizat pana acum. Formatul este unul aparte, sofisticat, elegant, si m-a convins sa spun imediat acestei provocari. Era nevoie de o asemenea emisiune unica in grila posturilor de televiziune de la noi.

Este o noua etapa in viata mea profesionala, insa ce ramane neschimbat este ca voi fi aceeasi Denise Rifai. Onesta, mereu in cautarea adevarului in raport cu invitatii mei, dar si cu publicul pe care il iubesc atat de mult si de care imi este foarte dor”, a spus Denise Rifai