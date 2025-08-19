Ultima oră
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
19 aug. 2025 | 09:14
de Ionuț Vieru

Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”

Când vine vorba despre începuturile unei relații, cele mai prețioase momente nu sunt legate neapărat de lux sau de destinații exclusiviste, ci de experiențele trăite împreună și de amintirile care rămân pentru totdeauna în suflet. Așa și-a rememorat Denisa Tănase, în cadrul podcastului Gând la gând cu Teo, prima vacanță alături de soțul ei, o poveste plină de farmec, dar și de umor, despre zilele în care banii erau puțini, dar entuziasmul și dorința de a descoperi lumea erau nemărginite.

Călătoria la Viena și cazarea surprinzătoare

Pentru Denisa, prima vacanță de cuplu a însemnat Viena, un oraș pe care soțul său a dorit să i-l arate într-un moment special.

„Am plecat cu mașina în Viena. Că se deschisese târgul de Crăciun și el știa că eu sunt disperată după Crăciun și Brașov, a vrut să-mi facă o surpriză și am plecat”, a povestit artista.

Drumul nu a fost unul ușor, mai ales că mijlocul de transport nu era tocmai de ultimă generație.

„El cu o mașină veche, eu aveam o mașină la fel de veche pe atunci”, a mai mărturisit Denisa.

Ajunși aproape de Viena, cei doi au căutat o cazare pe care să și-o permită.

„Nu aveam bani foarte mulți și ne amuzăm și în ziua de astăzi, că ne aducem aminte că cazarea pe care ne-am permis-o noi la momentul ăla a fost un motel al unei echipe de hockey.

Pereții erau pictați, inclusiv în cameră, deci cameră în care noi am dormit, erau jucători de hockey pictați. Deci așa era atâta ne-am permis, nu în Viena, în afara, Viena era mai aproape de Partorv că nu ne permiteam cazare în Viena”, a spus artista, râzând de amintirile din acea perioadă.

Perioada grea și presiunea mediatică

Dacă primele vacanțe au adus povești haioase, viața publică de la acea vreme nu era întotdeauna la fel de plăcută. Denisa a rememorat și clipele dificile trăite, când aparițiile în presă sau la televizor erau însoțite de teamă și anxietate.

„Era o perioadă în care, când noi eram acasă, ne uitam random la tv și venea o rubrică random „Care sunt cele mai prost îmbrăcate vedete din România”, sau cele mai prost coafate. Îți spun foarte sincer că venea un ghem în stomac, instant, și o anxietate.

Noi eram copii, dar exista și în noi, și în mama, și ne luau transpirațiile, că nu știam că o să se spună ceva despre noi în momentul acesta. Și nu de bine. Și s-a întâmplat asta niște ani la rând. Și da, e subiect de terapie pentru mine”, a mărturisit Denisa Tănase.

