Denis Ștefan este în al nouălea cer! Ce veste minunată i-a dat Cristina, soția lui

E mare bucurie în familia actorului Denis Ștefan, după ce Cristina Ștefan, soția sa, a anunțat faptul că este gravidă pentru a doua oară. Ea a făcut și primele declarații despre sarcină.

Astfel, soția lui Denis Ștefan a spus că este foarte fericită, mai ales că ea și Denis Ștefan și-au dorit enorm un al doilea copil.

Cât privește stările de femeie gravidă, Cristina Ștefan se simte norocoasă, spunând că se simte foarte bine. Totuși, și-a schimbat alimentația, făcând alegeri culinare mai sănătoase de dragul bebelușului ei.

”Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe. În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele”, a mai spus Cristina Ștefan.

Amintim că Denis Ștefan și Cristina s-au căsătorit în anul 2013. Cei doi au și o fetiță în vârstă de opt ani, pe nume Delia. Și iată că în 2021 familia se mărește cu cel de-al doilea copil.

Amintim că Denis Ștefan a divorțat de pria lui soție, Iuliana. Cei doi s-au căsătorit în 2005, însă mariajul lor a durat 7 ani. La acea vreme, în actorul a povestit cum s-a terminat căsnicia cu Iuliana.

„Nu e un lucru ieșit din comun. Foarte multă lume divorțează, se desparte, se căsătorește. Eu eram căsătorit de 7 ani, din 2005. Am decis să vorbesc despre acest lucru, dar am hotărât asta destul de greu. Vreau să spun e că atât pentru fanii mei, cât și pentru fanii Cristinei, am luat decizia să vin. Am vrut să audă din gura mea ce am de spus”, a declarat Denis Ștefan.

„E greu de spus de când nu a mai mers căsnicia mea. Atât timp cât doi oameni locuiesc împreună, noi am locuit 13 ani, apar probleme, iar noi nu am reușit să le rezolvăm. Sunt nişte acumulări care au dus la această despărțire. Atât eu, cât și Iuliana suntem doi oameni maturi. Am divorțat în condiții amiabile la notar”, spunea Denis Ștefan.