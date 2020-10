Demisie surpriză în TV, după alegeri. A fost înlocuită la pupitrul știrilor de fiica patronului

Mădălina Dobrovoschi a demisionat de la realitatea Plus. Prezentatoarea a fost înlocuită la pupitrul știrilor de fiica patronului televiziunii, Maricel Păcuraru.

Mădălina Dobrovolschi și-a motivat demisia spunând că postul de televiziune și-a schimbat politia editorială, unde ea, probabil, nu s-a mai regăsit.

Mesajul de adio al Mădălinei Dobrovolschi

”A fost ultima emisiune la Realitatea Plus. Vă mulțumesc mult pentru ca ați fost alături de mine. Am simțit în fiecare zi susținerea voastră! Postul a decis o schimbare de politică editorială. Le mulțumesc și colegilor! O mențiune de final, dar foarte importantă.

În comunicatul postului s-a strecurat o eroare- NU MĂ ALĂTUR ECHIPEI DE GUVERNARE. Când voi avea anunțuri despre următorii pași vă asigur că le voi face eu, ca de obicei, aici! Vă îmbrățișez pe toți!”, a scris Mădălina Dobrovoschi.

Realitatea Plus vroia pe cineva care să știe să pună întrebări

Alexandra Păcuraru, una dintre fiicele patronului postului de televiziune Realitatea PLUS, va modera, din 5 octombrie emisiunea Legile Puterii. „Într-o societate zguduită de pandemie şi de jocuri politice care ne influenţează viaţa în permanenţă, cu decizii luate peste noapte, avem nevoie de răspunsuri în fiecare zi și de cineva care să știe să pună întrebările potrivite.

Vrem să aflăm adevărul de la oameni implicați și analizele pertinente ale profesioniștilor. De luni până vineri, de la ora 21.00, timp de două ore, veți vedea cele mai avizate păreri, cele mai precise previziuni și analize despre evenimentele zilei, despre subiectele care ne interesează.” informează Realitatea PLUS.

Alexandra Păcurau a descoperit cum poate fi decongestionat traficul din București

Alexandra Păcuraru, fiica patronului, a fost invitat permanent al televiziunii şi a moderat emisiunea „Culisele Puterii” alături de Miron Mitrea. Alexandra Păcuraru a intrat în atenția opiniei publice cu soluția pe care ea singură a descoperit-o pentru decongestionarea traficului din București.

”Nici nu avem educație. Avem foarte multe mașini în trafic cu o singură persoană, doar cu șoferul. Eu de exemplu am început să merg cu șoferul, nu mai circul cu mașina mea tocmai din acest motiv. Cred că toți putem lua măsuri”, spunea Alexandra Păcurar.

Denise Rifai a părăsit pupitrul de la Legile Puterii cu scandal

Denise Rifai a demisionat după ce în grila de programe au apărut tot mai des Miron Mitrea, Anca Alexandrescu și fiica patronului Maricel Păcuraru. De asemenea, prezentatoarea TV s-a supărat și pe acea care urma să prezinte emisiunea Legile Puterii, Mădălina Dobrovolschi. ”Am decis sa demisionez de la Realitatea si este un act Unilateral. Iar motivul este unul cat de poate de simplu: intre mine ca jurnalist si noua linie editoriala a postului s-a instalat o incompatibilitate evidenta. Eu sunt Denise Rifai. Moderator si Realizator al emisiunii #LegilePuterii. Si asa o sa raman! Si nu pot lucra ca profesionist si om care am trait zi de zi prin emisiunea pe care o realizam, in acest nou climat pe care cu siguranta l-ati remarcat si dvs.

Plec asadar de la noua RealitateaPlus, dar cu Acea RealitateaTV care astazi nu mai e, in suflet! Sunt multumita ca am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistica asa cum scrie la carte, in aceasta televiziune care, in toti anii acestia, a fost o insula de independenta jurnalistica. Poate singura! Iar pe dvs, iubitii mei telespectatori, promit sa va iau cu mine, pe toti, Acolo unde o sa merg si eu ! Ps. Stiti ce nu pricep unii? Ca Presa nu se vinde. Se face! Iar eu sunt si raman Jurnalist”, spunea Denise Rifai în luna mai a acestui an.